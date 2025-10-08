SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Inspirado en Gorillaz y Portishead: Oddó abre nueva etapa y presenta su proyecto virtual Ami

El músico chileno presentará su nuevo proyecto virtual, de sonido triphop, con su primer videoclip para la canción Sed. Luego debutará en Bar de René, el próximo 13 de noviembre y viajará al sur para ser parte del festival Fluvial.

Por 
Equipo de Culto

El 13 de noviembre en el Bar de René, Oddó presentará en vivo Ami, su nuevo proyecto virtual. Una propuesta donde la manipulación de la voz humana y la experimentación sonora dan vida a un personaje digital que explora la frontera entre lo real y lo artificial.

Influenciado por artistas como Gorillaz y Portishead, Ami se mueve en una clave triphop, recorriendo un universo sonoro oscuro, profundo y digital.

El concierto en Bar de René, combinará el debut escénico de Ami con un set acústico íntimo para celebrar los 15 años de Déjame dormir, primer disco de Oddó, donde también interpretará algunas de sus canciones más recientes, como DM y Cruz.

Este 8 de octubre se estrena el primer videoclip oficial de Ami, correspondiente a la canción “Sed”, parte de su primer EP VTSNM, lanzado hace unos meses. En el video, Ami habita distintos cuerpos e interpreta la canción mostrando una emoción profunda y melancólica, de la que no puede escapar aunque cambie de cuerpo. La pieza expande visualmente el universo conceptual del proyecto.

El clip fue dirigido por Fernando Vuletich, realizador de otros videos de Oddó como Démonos el tiempo, Podría matarte y Cerca de ti, entre otros.

Además, Ami fue confirmado en la programación del Festival Fluvial 2025, que se realizará en Valdivia entre el 10 y el 13 de diciembre, marcando así su segundo show en vivo y la consolidación de esta nueva etapa artística de Oddó.

Las entradas para ver a Oddó+Ami en Bar de René se pueden adquirir vía Portalticket.

Más sobre:OddóAmiBar de RenéConciertosFestival FluvialMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Chahuán (IND. PL), Lorca (IND. FRVS), Murath (PNL) y González (UDI) se enfrascan en duro debate por seguridad y justicia

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura

Valeria Castro presentará su nuevo álbum nominado al Grammy Latino en Santiago

Las otras veces que el Banco Central ha analizado la situación del mercado laboral en el país

Vallejo por dichos de Tohá sobre “complejos” de la izquierda: resalta que la seguridad ha estado en las “prioridades” del gobierno

Parte el proceso de tarifas de distribución eléctrica: gobierno propone baja, aunque consultor dice que deben subir

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

Chahuán (IND. PL), Lorca (IND. FRVS), Murath (PNL) y González (UDI) se enfrascan en duro debate por seguridad y justicia
Chile

Chahuán (IND. PL), Lorca (IND. FRVS), Murath (PNL) y González (UDI) se enfrascan en duro debate por seguridad y justicia

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

Vallejo por dichos de Tohá sobre “complejos” de la izquierda: resalta que la seguridad ha estado en las “prioridades” del gobierno

Las otras veces que el Banco Central ha analizado la situación del mercado laboral en el país
Negocios

Las otras veces que el Banco Central ha analizado la situación del mercado laboral en el país

Parte el proceso de tarifas de distribución eléctrica: gobierno propone baja, aunque consultor dice que deben subir

¿Cómo cerrará el año la inflación y qué hará el BC con la tasa de interés?: las apuestas de los expertos tras IPC de septiembre

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026
Tendencias

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Con precios populares y niños gratis: comienza la venta de entradas para los Juegos Parapanamericanos Juveniles
El Deportivo

Con precios populares y niños gratis: comienza la venta de entradas para los Juegos Parapanamericanos Juveniles

La UC blinda a su nueva joya: Vicente Cárcamo firma su primer contrato y se alista para debutar ante Ñublense

Arturo Vidal duda de su continuidad: “A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo”

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura
Cultura y entretención

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura

Inspirado en Gorillaz y Portishead: Oddó abre nueva etapa y presenta su proyecto virtual Ami

Valeria Castro presentará su nuevo álbum nominado al Grammy Latino en Santiago

Dinamarca prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años
Mundo

Dinamarca prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años

Gisèle Pelicot increpa a uno de sus violadores tras el recurso de apelación: “Asume la responsabilidad de tus actos”

El exdirector del FBI, James Comey, se declara inocente

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?