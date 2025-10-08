Inspirado en Gorillaz y Portishead: Oddó abre nueva etapa y presenta su proyecto virtual Ami

El 13 de noviembre en el Bar de René, Oddó presentará en vivo Ami, su nuevo proyecto virtual. Una propuesta donde la manipulación de la voz humana y la experimentación sonora dan vida a un personaje digital que explora la frontera entre lo real y lo artificial.

Influenciado por artistas como Gorillaz y Portishead, Ami se mueve en una clave triphop, recorriendo un universo sonoro oscuro, profundo y digital.

El concierto en Bar de René, combinará el debut escénico de Ami con un set acústico íntimo para celebrar los 15 años de Déjame dormir, primer disco de Oddó, donde también interpretará algunas de sus canciones más recientes, como DM y Cruz.

Este 8 de octubre se estrena el primer videoclip oficial de Ami, correspondiente a la canción “Sed”, parte de su primer EP VTSNM, lanzado hace unos meses. En el video, Ami habita distintos cuerpos e interpreta la canción mostrando una emoción profunda y melancólica, de la que no puede escapar aunque cambie de cuerpo. La pieza expande visualmente el universo conceptual del proyecto.

El clip fue dirigido por Fernando Vuletich, realizador de otros videos de Oddó como Démonos el tiempo, Podría matarte y Cerca de ti, entre otros.

Además, Ami fue confirmado en la programación del Festival Fluvial 2025, que se realizará en Valdivia entre el 10 y el 13 de diciembre, marcando así su segundo show en vivo y la consolidación de esta nueva etapa artística de Oddó.

Las entradas para ver a Oddó+Ami en Bar de René se pueden adquirir vía Portalticket.