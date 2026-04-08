Jean Smart adelanta la temporada final de Hacks: “Es perfecta”

Jean Smart comparte que la cuarta temporada de Hacks, debido a las fricciones entre sus dos protagonistas, resultó más oscura que sus predecesoras. La actriz reconoce ese punto, pero también promete algo: en la quinta entrega, la última de la exitosa comedia de HBO Max, “volvemos a ser profundamente tontas, lo que es realmente muy divertido”.

Eso se sostiene fundamentalmente en que durante el tramo final de la historia prevalece la armonía entre Deborah Vance (Smart) y Ava (Hannah Einbinder). Separadas por varias generaciones y por su permanente choque de egos, la comediante y la guionista habían alcanzado su punto de mayor tensión mientras trabajaban en el late night de Deborah. Pero ahora ese programa se ha extinguido y las rencillas han desaparecido.

Tras enterarse de que en Estados Unidos circula la información de que ha muerto en el extranjero, la legendaria artista se ha propuesto regresar a Las Vegas con el objetivo de salvar su reputación y brindar un show ante un lleno Madison Square Garden. En ese proceso de salvar su legado, Ava, en vez de emerger como una amenaza, se consolida como una gran aliada. Deborah, a su vez, le brinda respaldo para que persiga sus objetivos. Una trama que se empezará a desplegar a partir de este jueves 9, cuando llegue el primer capítulo del quinto ciclo.

“Es genial que hayamos podido formar parte del mismo equipo. Creo que eso nos divierte muchísimo. Y, por supuesto, tenemos nuestros enfrentamientos constantes, que también disfrutamos mucho. Es fantástico trabajar juntas para intentar conseguir el mismo objetivo. Personalmente siempre me entusiasman las oportunidades y los retos que ellos me presentan, tanto dramáticos como cómicos. Sé que siempre me van a exigir al máximo en mi interpretación”, indica Hannah Einbinder en una conferencia en la que participa Culto.

“Creo que cuando Deborah se enfrenta a esta información sobre su muerte y, en su opinión, a la tergiversación de su legado, realmente se da cuenta: ok, si esto es lo que dicen de mí, ¿qué quiero que digan de mí? ¿Y cómo quiero que me presenten al mundo la próxima vez que esto suceda?”. plantea Lucia Aniello, cocreadora de la serie junto a Paul W. Downs y Jen Statsky.

“Al principio ella (Deborah) puede que tenga ciertas ideas al respecto, pero creo que a medida que avanza la temporada exploramos muchas maneras diferentes en las que quiere tener las relaciones que quiere tener, el legado duradero que quiere dejar para Las Vegas y también para su trabajo (...) También su relación con Ava, que continúa evolucionando”. agrega Aniello.

Mientras Deborah y Ava maniobran en armonía, otros viejos miembros del elenco hacen su regreso para contribuir al gran objetivo del quinto ciclo. Jen Statsky recurre a una icónica película para ilustrar cuál era su propósito detrás del retorno de esos personajes.

“Todos estos personajes han recorrido un largo camino largo desde la primera temporada, y era nuestra intención que esta temporada se sintiera lo más parecida posible a la unión de este grupo, con esta sensación de El Mago de Oz que experimenta Deborah en este viaje y con todas las personas que la ayudan en el camino”, sostiene.

El humor y la emoción se conjugan con equilibrio en la entrega final. Y también el diálogo con la contingencia, donde en ocasiones sus dos protagonistas tienen perspectivas antagónicas.

“La verdad es que, especialmente cuando te ríes, creo que eso lubrica la forma en que piensas. Tu mente está abierta cuando te ríes. Puedes cambiar tu punto de vista. Y esa ha sido una de las maravillas de hacer la serie: que, como tenemos a dos personas con puntos de vista diferentes que vienen de generaciones distintas, podemos explorar las cosas de una manera que esperamos se sienta muy equilibrada y que, en última instancia, llegue al fondo de lo que esperamos que sienta el público. Y muchas veces dejamos que sean ellos quienes tomen la decisión”, señala Paul W. Downs.

Esta vez los creadores lanzan sus dardos contra la inteligencia artificial, en un hilo argumental que implicó un trabajo distinto al habitual. “Obviamente tenemos una idea muy clara con la trama de la IA. No la dejamos abierta porque creemos que, en lo que respecta al proceso creativo, es algo que no necesitamos optimizar. Con eso decimos: por favor, déjenlo en paz”, advierte Downs.

“Como dijo Paul antes, hay un gran impulso por parte de la industria de la tecnología para optimizar cada aspecto de nuestras vidas. Esto puede mejorar, puedes hacerlo mejor, puedes dormir mejor, puedes caminar mejor, puedes pensar mejor, ¿pero a qué precio? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? No necesitas optimizarlo todo porque la perseverancia y el esfuerzo son parte del proceso. Es parte del proceso creativo. Es lo que hace que las cosas sean buenas. Es lo que las hace humanas”, opina Jen Statsky.

Más enérgica, Hannah Einbinder dice: “Y todo eso ocurre porque la gente que hace estas cosas son unos perdedores. No son artistas. No son creativos. Y han querido toda su vida ser especiales. Y no lo son. Así que están intentando robarnos nuestros dones a la gente verdaderamente creativa. Y no puedes. E incluso si lo intentas, nunca serás genial”.

Adiós a Deborah

A diferencia de lo que ha ocurrido con otras series, la última escena que se filmó de Hacks no fue el final. Eso, apunta Jean Smart, generó una sensación extraña mientras se acercaban a despedir a sus personajes.

“Fue un poco raro, y luego creo que seguimos rodando durante otra semana más”, afirma la actriz. “Y luego fuimos a otro destino fuera de Estados Unidos. La gente lo sabe. Fuimos a París, Francia”, añade Hannah Einbinder.

La misma intérprete detrás de Ava observa: “Siento que he tenido como un millón de pequeños cierres de rodaje. Terminamos con nuestro equipo de Los Angeles, luego el 80% de nuestro equipo fue a Las Vegas, luego un equipo más pequeño fue a París y luego tuvimos dos cierres en París. Así que no tuve un momento culminante. Creo que tuve una serie de momentos a lo largo de la temporada en los que me di cuenta de que era el final”.

“Empezó a hacerse muy real para mí cuando, a medida que avanzaba la temporada, empezaron a cerrar ciertos sets, como cuando estábamos filmando en la casa de Deborah”, comenta sobre uno de los espacios físicos más icónicos de la comedia. “Yo estaba como: ¿Nunca más vamos a dormir en este dormitorio? Y luego vino el cierre de la cocina. Yo estaba como: Dios mío”, expresa, junto con contar que le permitieron quedarse con pequeños recuerdos de esos lugares que acompañaron la historia desde su inicio.

Pese a lo que podría imaginarse, Jean Smart nunca le preguntó a los creadores sobre el cierre de la historia. En vez de indagar en el desenlace, prefirió disfrutar cada ciclo a concho.

“Realmente no tenía idea de cómo iba a terminar. Simplemente quería que me sorprendieran. Me ha encantado que me sorprendan en cada episodio durante todos estos años”, asegura.

“Pero cuando me hablaron por primera vez sobre cómo iba a terminar, no estaba… Estaba sorprendida. No estaba segura de estar realmente contenta, pero dije: confío en ustedes, siempre lo he hecho, siempre sale genial. Y así fue, y ahora creo que es algo así como perfecto. Es realmente genial, es verdaderamente genial”.

Emocionada, la ganadora del Emmy dice que extrañará al equipo de la serie. “Pero de repente me doy cuenta de que también voy a echar de menos a Deborah. ¿Nunca volveré a interpretar a Deborah? Bueno, eso no es posible. La voy a echar de menos. Es raro. Es raro”.

Hacks sumará episodios semanalmente hasta el 28 de mayo, fecha en que se lanzarán los dos últimos capítulos.