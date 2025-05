Jeff Tweedy de Wilco: “Mucha música de hoy es conformista, refleja que solo te quedas con la primera impresión”

Hay una sola cosa inalterable en la rutina de Jeff Tweedy (Illinois, 1967) el cantante y guitarrista de Wilco. “Escribo una canción casi todos los días, incluso cuando estoy en el estudio -asegura, desde el otro lado de la pantalla a Culto-. Así que algunas canciones acaban grabándose porque encajan con lo que estamos haciendo. A veces escucho cómo empieza a tomar forma un disco y eso me inspira para escribir algo que encaje con ese grupo de canciones”.

A sus bien vividos 57 años, el líder de la banda que desde el rock alternativo ha desarrollado una amplia variedad estilística, asegura que con los años, el ejercicio de escribir canciones ha mutado. “Tengo más energía para ello. Simplemente soy más disciplinado. Sinceramente, me siento más inspirado”.

La energía también le alcanza para tomar un avión y salir de gira. En estos días se alista para regresar a Chile, donde se presentará junto al grupo el próximo 2 de junio en La Cúpula del Parque O’Higgins. Un regreso a casi diez años de su debut en el país, en un inolvidable show en el Teatro Caupolicán.

Wilco

“Era la primera vez que íbamos allí, así que estábamos muy emocionados. Creo que fue al final de nuestra gira por Sudamérica, así que probablemente estábamos un poco más cansados de lo que habríamos estado al principio -detalla-. Y ese tipo de giras son muy confusas porque cada día estás en un país diferente. Solo recuerdo que todos los sitios a los que fuimos en esa gira eran encantadores, con un público entusiasta y lugares preciosos. Pero, por desgracia, no solemos verlo mucho. Esta vez me voy a quedar un poco más, así que espero que sea más fácil”.

Con los años de experiencia en la carretera, Tweedy detalla qué es lo mejor y lo peor de las giras. “Lo mejor es poder tocar música. También me gusta viajar. Es cierto que viajar a veces puede ser muy duro, pero no sé si es lo peor. A veces creo que lo peor es ese tiempo en que hay que esperar a tocar, no poder controlar tu agenda diaria porque tienes que estar atento a muchas cosas. Y también es un poco más difícil visitar los sitios que te gustaría ver, cosas así”.

Lo que sí está claro, es que la próxima visita de Wilco está cruzada por sendos aniversarios. Parte del repertorio del show, estará dedicado a revisar el material del álbum A Ghost is Born (2004) uno de sus trabajos más elogiados y arrojados, que fue reeditado a fines del año pasado en una caja deluxe que incluye nueve LPs y cuatro CDs.

Aquel trabajo se publicó en un momento clave. Llegó a las bateas de las tiendas tras el éxito de Yankee Hotel Foxtrot (2002), un álbum aclamado por la crítica que les dio mayor notoriedad. Casi como un giro, A Ghost is Born, marcó la cima de la era más experimental y arrojada de Wilco. Es disco ecléctico, que pasa del pulso electrónico que cruza Spiders (kidsmoke), a la intimista y arrojada Less than you think (con una larga coda atonal), y hasta la optimista Theologians que suena como si Paul McCartney intentara escribir una canción al estilo de Tweedy. “Wilco que se muestra aquí parece tan interesado en la experimentación sonora y las inquietantes yuxtaposiciones de efectos como en la composición de rock tradicional”, apuntó The Guardian en su momento.

Wilco

Según Tweedy, el éxito de Yankee Hotel Foxtrot se sintió como una presión, pero asegura que la emplearon a su favor, aprovechando el rodaje que ganaron en la gira promocional. “Siempre sientes un poco de presión por hacer algo bueno. No quiero hacer algo que no considere el mejor disco que he hecho nunca. Esa es la clave cada vez. Sin embargo, creo que en ese momento pensábamos que podíamos hacerlo mejor. Hicimos Yankee, salimos de gira con esas canciones y aprendimos a tocarlas en directo, porque en su mayoría eran creaciones de estudio. Entonces sentimos que podíamos tocarlas mejor que en el disco. Así que pensamos: ‘Hagamos un disco que sea tan bueno como nosotros tocando ese disco en directo’”.

Ese álbum es también el primero en que Tweedy toca la guitarra solista. Se le escucha en el solo caótico y flamígero de At least that’s what you said y en la extensión de Less than you think. Básicamente, el músico llevaba al instrumento el caos que lo consumía en ese momento. “Yo estaba luchando contra problemas de salud mental, problemas con las drogas y cosas por el estilo -apunta-. Así que el disco tuvo que lidiar con eso. Y creo que el disco se hizo a pesar de eso, no gracias a esas cosas”.

La presentación en La Cúpula también incluirá algunos cortes de The Whole Love (2011), el octavo disco de la banda, que acaba de ser reeditado en una versión de lujo en doble CD, y triple vinilo. Este incluye pistas adicionales, registros en vivo y demos inéditos hasta ahora. Aquel trabajo fue asimismo, el primero que la banda editó bajo su propio sello discográfico, dBpm. Aquella decisión se tomó en una era en que la independencia se consolidaba como una opción.

Según Tweedy, salir de la gran industria y dirigir su propio sello, no les significó un gran cambio en lo musical. “Desde el punto de vista artístico, se podría decir que Wilco se había comportado como si tuviéramos nuestro propio sello discográfico durante mucho tiempo -explica-. A partir de cierto momento, no seguimos muchos consejos. Diría que fue agradable sentirnos liberados artísticamente, pero en realidad no teníamos restricciones en ese sentido. No lo sentíamos así”.

Eso sí, la independencia le permitía tener el control sobre la promoción. “Podíamos decidir nuestro calendario de lanzamientos, no teníamos que esperar a que saliera el disco de otro para sacar el nuestro. Básicamente tomábamos todas las decisiones y buscábamos la forma de tomar las decisiones empresariales con el mismo espíritu con el que hacemos música, con creatividad”.

-En tu libro World Within a Song, mencionas que escuchas a artistas como Billie Eilish y Rosalía ¿qué te llama la atención de ellas?

-Oh, sí. Las dos tienen un talento increíble. Para mí es música emocionante. Lo que escribo en la parte de Rosalia es que no entiendo lo que dice, pero a la vez entiendo lo que dice. Creo que eso es un truco de magia. Algunos cantantes tienen el don de comunicarse con algo más que el lenguaje, con el sonido de su voz. Se puede ver la expresión de su rostro con solo escuchar un disco. Para mí, esos son los mejores cantantes, aquellos con los que puedes imaginarte cómo son cuando cantan.

Wilco Mikael Jorgensen

-Hay músicos que se han mostrado críticos con las plataformas digitales, de hecho, Björk aseguró que Spotify “es lo peor” que les ha pasado porque pone a disposición toda la musica gratis ¿cómo lo ves?

-Sí, así es como está el mundo. Quiero decir, quizá no sería así si yo estuviera al mando, pero no lo estoy. Hay cosas de antes que sin duda me gustaban más. Y creo que también hay una parte de mí que le hubiera encantado poder escucharlo todo cuando era niño, y leía sobre cosas y tenía que esperar para encontrarlas. Quiero decir, estaría muy emocionado si tuviera al alcance de mis dedos toda la música, prácticamente toda la historia grabada. Aunque eso también es una ilusión. Hay mucho que todavía no está en streaming. La gente cree que lo está todo. No es así. Deberían seguir yendo a las tiendas de discos. Pero lo que me preocupa es que creo que ha cambiado la forma en que te acercas a la música. Antes, si sacabas un disco, podías contar con que la gente que lo compraba, había hecho una inversión. Lo habían pagado y, por esa inversión, le dedicaban tiempo. Le daban una oportunidad, no lo escuchaban solo una vez y lo tiraban a la basura. A veces, muchos de nuestros discos favoritos eran aquellos que al principio no nos gustaban. Al cabo de una semana o dos, nos fueron gustando cada vez más y se convirtieron en discos muy importantes para nosotros. Eso no parece ser algo que pueda suceder tan fácilmente ahora. Creo que, inconscientemente, mucha de la música que se hace hoy en día refleja que no va a haber otra oportunidad más que la primera impresión. Simplemente siento que mucha música se vuelve muy conformista. Hay una gran conformidad en mucha música. Los géneros parecen muy limitados, pero siempre hay música excelente y siempre hay grandes aficionados a la música que le den más oportunidades. Pero la tentación de todo el mundo es pasar página si algo no les gusta a la primera. Y creo que eso no es así.

Wilco se presentará en Chile el próximo 2 de junio en Teatro La Cúpula. Hay entradas disponibles en el sistema Ticketmaster.