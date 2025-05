Diamela Eltit llega al teatro y habla sobre la cultura en la era Boric: “Quienes lo apoyamos esperamos más”

Una reflexión sobre las tensiones sociales y políticas que atraviesan nuestras sociedades, la repetición, la derrota y cómo y qué podemos reconstruir desde allí, es lo que presenta SUMAR, archivos del fracaso, la nueva obra del Centro de Investigación Teatro La Peste, la que está basada en la novela publicada el año 2018 de la escritora chilena y Premio Nacional de Literatura, Diamela Eltit.

Esta instancia se enmarca en los 25 años de vida de la destacada agrupación escénica de Valparaíso, y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, reconocida dentro de las Compañías de Trayectoria de Artes Escénicas, Convocatoria 2024.

Según presenta un comunicado, esta nueva creación de La Peste busca generar interpelaciones y provocaciones en el público. Aunque la idea de este proyecto surgió antes del estallido social de 2019, los hechos acontecidos en ese momento cambiaron la perspectiva del montaje.

“A través de una propuesta escénica inquietante, la obra invita a reflexionar sobre temas profundos y complejos, sin intención de adoctrinar, sino que generar preguntas y compartirlas en colectivo, creando un espacio para la reflexión y el debate. Eso acompañado de mucho humor, la que se presenta también como herramienta para subrayar contradicciones y absurdos de una realidad donde todo está mercantilizado y las vidas se ven atrapadas en una repetición constante sin posibilidad de avance”, presenta el texto.​

La obra se estrena este viernes 30 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel. Además habrá funciones el sábado 31 de mayo a las 19:00 horas y el domingo 1 de junio desde las 18:00 horas.

Las entradas tienen un valor de 5 mil pesos para público general y de 4 mil pesos para estudiantes y tercera edad, a través de Ticketplus.cl. El elenco está formado por Katty López, Daniella Misle, Felipe Carvajal y el destacado actor de cine, teatro y televisión Daniel Antivilo.

SUMAR, archivos del fracaso ya tiene fechas programadas para ser presentada en el GAM en Santiago a finales de semestre, y será parte del festival Internacional de Teatro a Mil, FITAM 2026. Asimismo, durante el próximo año tendrá una itinerancia por Europa. La obra cuenta con la co producción de FITAM, GAM y Espacio Inestable y la colaboración del Parque Cultural de Valparaíso.

¿Y qué opina la propia Diamela Eltit de que una de sus obras llegue a las tablas? Esto converso la destacada artista nacional con Culto.

- En Sumar los protagonistas son vendedores ambulantes que se suman a una marcha hacia La Moneda, ¿por qué quiso retratar ese mundo?

Los vendedores ambulantes forman parte de todas las ciudades, con mayor o menor intensidad, son trabajadores precarios, que exhiben sus productos diversos, está la copia y lo genuino, lo legal y lo ilegal reunido, las cocinerías, esto es visible en Nueva York, en Chile o en Sao Paulo. Pero también son invisibles porque las ciudadanías los internalizan mientras circulan por las veredas. Pero ellos llegaron hasta la novela que yo estaba escribiendo listos para emprender una marcha. La Moneda es la Casa de Gobierno, también es el dinero. No sé, así sucedió y ellos empezaron a marchar. Y el teatro La Peste generó sus propios ambulantes, de manera genial.

- En un momento los llama “hijos del genocidio industrial” y “blanco de exterminio”, ¿cree que sigue siendo así?

Sí, estamos en otro ciclo, en una era posindustrial, una vez que ese trabajo industrial está ahora deslocalizado o más bien relocalizado, ahora asistimos al inicio de una revolución tecnológica, observamos la digitalización económica de una parte considerable del mundo. Y la nueva economía es implacable y parcialmente destructiva. Hay que examinar lo que pasa ahora mismo; el genocidio en Gaza. Y la pretensión pública de anexar Canadá a los Estados Unidos y, además, comprar Groenlandia. Sí, pienso que en este tiempo de soberanía digital, existe una violencia simbólica y real en parte del mundo. Y en Chile también tenemos una ultraderecha bastante hegemónica.

- Esta novela es del 2018, después de eso vinieron el estallido y la pandemia. ¿Cree que Chile es el mismo desde que publicó esta novela hasta ahora?

La situación política, social y cultural es muy compleja, existe una fase en el mundo que se funda en una mímesis fascista de los años 30 del siglo pasado. La criminalización de la pobreza, el populismo desbordado, y en Chile la indisimulada admiración por la dictadura-Pinochet por una parte de las elites. En este tiempo pensé, después de la declaración de la candidata Matthei: ¿por qué era inevitable el asesinato de Víctor Jara? Yo viví la dictadura, me pareció terrible para las familias de miles de asesinados.

- No es la primera vez que una de sus novelas se lleva al teatro. ¿Qué le llama la atención de la adaptación de una narrativa a las tablas?

La Compañía La Peste, es muy importante, trabajan de una manera comunitaria, reflexiva, móvil. Estoy muy contenta con el trabajo que han hecho, pero desde luego, es importante señalar que todo el mérito les pertenece a ellos, porque generaron una obra propia, elaborada a partir de sus estéticas, sus prácticas dramatúrgicas y actorales. Alfredo Castro, el maravilloso actor y director hizo obras extraordinarias a partir de la lectura de mis novelas, pero todo el trabajo es de él y de su equipo, cuando vi las obras las presencié como espectadora, eran trabajos de ellos, en ellos, eran, como decirlo, obras corporales, expresivas, tridimensionales.

Diamela-Eltit-ok.jpg la-tercera

- Pronto viene la cuenta pública presidencial. ¿Qué espera usted respecto a la cultura?

Sí, se acerca ya la cuenta pública. Hay que considerar que Chile es el país más desigual de Latinoamérica. Yo pienso que más allá de los problemas para llevar adelante los proyectos de mejoras a la ciudadanía, el gobierno del Presidente Boric, ha realizado obras importantes como el copago cero de Fonasa, el alza del sueldo mínimo, o la ley “papito corazón” pero no se puede negar que en materias culturales este gobierno fue insuficiente o más bien, pienso que quienes lo apoyamos esperamos más. No entiendo bien por qué no se pensó en políticas comunitarias para desburocratizar y poner en marcha una creatividad que incluyera a la ciudadanía.

- Chile está ad portas de una nueva elección presidencial, ¿cómo ve el panorama al respecto?

Yo creo que quien gane las primarias de junio, será el Presidente o la Presidenta de la República. No creo ( o no espero) que este país tan desigual vote en contra de sí mismo, con candidatos que desprecian al Estado, que señalan que es lo peor, que hay que suspender ayudas sociales, que lo único que importa son los empresarios que “dan” trabajo, lo “regalan”. La seguridad es un problema, la migración ilegal es otro. Esos dos temas atraviesan a parte del mundo. Pero, sin duda, un horizonte social más igualitario fortalecería la seguridad.