Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena

Joe Vasconcellos conmemora las primeras tres décadas de Toque (1995), trabajo catalogado en distintas publicaciones como uno de los mejores discos del rock chileno y considerado una referencia para nuevas generaciones de bandas y cantautores. Un trabajo que sirvió de bisagra para nuevos ritmos y lenguajes en la escena local.

Y para su celebración este domingo 9 el músico prepara un gran concierto junto a su banda en el Movistar Arena, en su segundo show personal en el recinto, en el que también contará con la participación de un selecto listado de artistas invitados: Nicole (compañera de generación musical en el Nuevo Rock Chileno de los 90); los cantautores Gepe y Nano Stern, más vinculados a la nueva generación; DrefQuila (con quien grabó el tema Bossa lova); el grupo femenino Mamma Soul, Ema Pinto y Juan Ayala, a los que se sumarán Paz Mera, Vicente Sanfuentes, Mariel Mariel, el Cuarteto Austral, el Coro Ciranda Cantoral y el guitarrista original de la grabación del Toque, Kiuge Hayashida, que posteriormente fue parte de la agrupación de Charly García.

Joe Vasconcellos

Un concierto dotado de un setlist de grandes éxitos que destaca temas como Mágico, la canción que cambió su carrera a mediados de los años noventa y una de las más emblemáticas de su repertorio (+53 millones de reproducciones en Spotify).

Y del mismo disco: La seis (+40 millones en Spotify), Sed de gol (con un videoclip recuperado después de 29 años) y Solo por esta noche como parte de un espectáculo que combina lo rítmico, la nostalgia, lo festivo y la sensibilidad humanista. Un repertorio que recupera otros temas del disco como Quieto y Blusa transparente.

Después de una exitosa gira por teatros regionales con la gira de “Toque 30 años”, Joe Vasconcellos tendrá su gran concierto en el Movistar Arena de Santiago el domingo 9 de noviembre conmemorando las tres décadas de este hito musical.

Entradas en Puntoticket entre los $20.700 a los $69.000.