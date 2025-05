John Lydon arremete contra los Rolling Stones: “Deberían retirarse”

El ex cantante de los Sex Pistols, John Lydon, señaló que no está en sus planes retirarse, pero explicó por qué sí lo deberían hacer los Rolling Stones.

En charla con Good Morning Britain, el músico fue consultado por la posibilidad del retiro, tras la muerte de su esposa en 2023. En esa oportunidad señaló que no volvería a pisar un escenario.

Pero Lydon, en su estilo ladino, bromeó sobre el asunto. "Eso es demencia, olvidé esa parte", señaló.

Asimismo, aseguró que no desea retirarse. Sobre la misma lanzó sus dardos sobre la banda de Jagger y Rochards. “Como ya he dicho, si me retiro sin hacer nada, no soy así. No soy ese tipo de persona. Sin duda, los Rolling Stones deberían retirarse; no me faltan ideas para canciones, así que hay una diferencia”.

En su estilo, Lydon también atacó a la actual formación de los Sex Pistols, que no lo incluye a él, y tiene a Frank Carter. “Ellos han matado el contenido”, aseguró.