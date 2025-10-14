Jorge Drexler vuelve a Chile con concierto estelar en 2026

El cantautor uruguayo Jorge Drexler anuncia su esperada gira por el Cono Sur a partir de abril de 2026, regresando a los escenarios de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil tras dos años y medio de su última visita. El anuncio fue realizado a través de un video personal en sus redes sociales, con el sello íntimo y cercano que caracteriza al artista.

Es una invitación, además, a un público leal desde sus primeros años y que lo ha seguido en una carrera prolífica, que incluye premios Oscar, Grammy Latinos y reconocimientos de la índole más diversa.

“Mientras continúa trabajando en su nuevo proyecto musical, Drexler sorprende a sus seguidores con esta noticia que marca el inicio de una nueva etapa artística y de una serie de conciertos de gran formato en algunos de los recintos más importantes de la región”, dice un comunicado.

Tras el éxito internacional de su más reciente gira, Tinta y Tiempo, que lo llevó a presentarse en más de 35 países durante casi tres años, Drexler prepara su regreso con la misma expectación que siempre genera entre público y crítica. Estas primeras fechas anticipan una nueva gira de presentación de su próximo trabajo discográfico, uno de los lanzamientos más esperados del año.

El pasado 15 de septiembre, Drexler presentó su más reciente sencillo, El Fin y el Medio, que fue recibido con entusiasmo por parte del público. Pocos días después, el artista obtuvo dos nominaciones a los Latin Grammy 2025 por Desastres Fabulosos, canción escrita junto a Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia.

Jorge Drexler la-tercera

¿Y dónde se presentará en Chile? En el caso de Santiago, su cita será el 25 de abril en el Movistar Arena de Santiago, donde ya ha pasado en otras oportunidades. Es un lugar conocido para el uruguayo.

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 15 de octubre a las 12:00 hrs. (hora local), a través de Puntoticket.