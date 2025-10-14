SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Jorge Drexler vuelve a Chile con concierto estelar en 2026

El célebre cantautor uruguayo pasará por el Movistar Arena de Santiago en una fecha ya resuelta para el próximo año. Puedes leer aquí los detalles.

Por 
Equipo de Culto
Jorge Drexler vuelve a Chile con concierto estelar en 2026

El cantautor uruguayo Jorge Drexler anuncia su esperada gira por el Cono Sur a partir de abril de 2026, regresando a los escenarios de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil tras dos años y medio de su última visita. El anuncio fue realizado a través de un video personal en sus redes sociales, con el sello íntimo y cercano que caracteriza al artista.

Es una invitación, además, a un público leal desde sus primeros años y que lo ha seguido en una carrera prolífica, que incluye premios Oscar, Grammy Latinos y reconocimientos de la índole más diversa.

“Mientras continúa trabajando en su nuevo proyecto musical, Drexler sorprende a sus seguidores con esta noticia que marca el inicio de una nueva etapa artística y de una serie de conciertos de gran formato en algunos de los recintos más importantes de la región”, dice un comunicado.

Tras el éxito internacional de su más reciente gira, Tinta y Tiempo, que lo llevó a presentarse en más de 35 países durante casi tres años, Drexler prepara su regreso con la misma expectación que siempre genera entre público y crítica. Estas primeras fechas anticipan una nueva gira de presentación de su próximo trabajo discográfico, uno de los lanzamientos más esperados del año.

El pasado 15 de septiembre, Drexler presentó su más reciente sencillo, El Fin y el Medio, que fue recibido con entusiasmo por parte del público. Pocos días después, el artista obtuvo dos nominaciones a los Latin Grammy 2025 por Desastres Fabulosos, canción escrita junto a Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia.

Jorge Drexler la-tercera

¿Y dónde se presentará en Chile? En el caso de Santiago, su cita será el 25 de abril en el Movistar Arena de Santiago, donde ya ha pasado en otras oportunidades. Es un lugar conocido para el uruguayo.

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 15 de octubre a las 12:00 hrs. (hora local), a través de Puntoticket.

Más sobre:Jorge DrexlerMovistar ArenaConociendo RusiaMúsicaMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Enade 2025: contralora Dorothy Pérez es ovacionada tras exposición con cita a Gabriela Mistral y crítica a “permisología”

El nuevo presidente Perú sigue sin encontrar primer ministro cuatro días después de su nombramiento

Condenan a ocho integrantes del “Tren de Aragua” por secuestro ocurrido en Los Vilos

Camión del Ejército sufre accidente en el Maule: nueve ocupantes quedaron lesionados

Bachelet recibe elogios de canciller de China en medio de despliegue internacional por Secretaría General de la ONU

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Condenan a ocho integrantes del “Tren de Aragua” por secuestro ocurrido en Los Vilos
Chile

Condenan a ocho integrantes del “Tren de Aragua” por secuestro ocurrido en Los Vilos

Camión del Ejército sufre accidente en el Maule: nueve ocupantes quedaron lesionados

Bachelet recibe elogios de canciller de China en medio de despliegue internacional por Secretaría General de la ONU

Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025
Negocios

Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025

Australis Seafoods amplía por tercera vez querella por administración desleal

El favorable momento de Chile: mientras el cobre está en zona de máximos históricos, el petróleo está cerca de mínimos del año

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora
Tendencias

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

Remontada histórica: Japón vence a Brasil por primera vez en un partidazo y Carlo Ancelotti se llena de críticas
El Deportivo

Remontada histórica: Japón vence a Brasil por primera vez en un partidazo y Carlo Ancelotti se llena de críticas

La emotiva reflexión de Humberto Suazo tras su retorno a las canchas con San Luis: “He jugado más de la cuenta”

El sentido llamado del Presidente Boric a los empresarios en Enade para apoyar económicamente a los Cóndores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”
Cultura y entretención

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

El cantante australiano Ruel se suma al festival Lollapalooza Chile 2026

Jorge Drexler vuelve a Chile con concierto estelar en 2026

El nuevo presidente Perú sigue sin encontrar primer ministro cuatro días después de su nombramiento
Mundo

El nuevo presidente Perú sigue sin encontrar primer ministro cuatro días después de su nombramiento

Falta de combustible y bloqueo de transportes golpean a Bolivia de cara a balotaje del domingo

Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad
Paula

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes