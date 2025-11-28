José Burdiles debuta como solista con sus dos primeros singles

Burdiles es el nombre del debut discográfico del baterista y percusionista José Burdiles, un trabajo de larga duración que se desarrolla principalmente a través de paisajes instrumentales que fusionan jazz, rock y música popular, donde adelantan los singles Chivilingo y Basura.

El disco fue grabado con una base de trío compuesta por el destacado guitarrista de jazz nacional Nicolás Vera -quien también fungió como productor del álbum- y el bajista Andrés Landon, ganador de un Grammy Latino. Junto a ellos aparecen invitados de lujo como Jorge Campos (Santiago del Nuevo Extremo, Congreso y Fulano), Mauricio Durán (Los Bunkers) y Martín Benavides, quien también ha acompañado al quinteto penquista en los shows de su MTV Unplugged.

Además, colaboraron la destacada percusionista nacional Kimberly Richards y los músicos César Vidal, Nicolás Navarrete y Marco Burdiles, entre otros.

La grabación del trabajo estuvo a cargo del ingeniero Chalo González para TMPRMNTL Records, quien registró y masterizó en cinta para darle un carácter analógico a la producción, cuyo formato físico se limitará a la venta de una partida de 300 discos impresos en vinilo gatefold. Tanto el álbum íntegro en plataformas digitales, como su versión física en vinilo, se estrenarán en diciembre de 2025.

Sobre “Chivilingo” y “Basura”

Chivilingo es el primer sencillo de este nuevo viaje musical que Burdiles emprende. El compositor lo describe como un trayecto acompañado de grandes amigos, señalando: “Iremos atravesando caminos de asfalto, bares y mares, bosques con olor a tierra mojada y tiempos de otro tiempo”.

La canción se inspira en el recuerdo de la hidroeléctrica Chivilingo, ubicada en la comuna de Lota, Provincia de Concepción. José Burdiles concibe este lugar como “una chispa que alumbra el túnel de la memoria de un pueblo que quedó hundido en el recuerdo del progreso suspendido en el sur del zur de otro tiempo”, dotando al single de una profunda carga histórica y poética.

El segundo adelanto, Basura, es el único tema del LP debut donde el percusionista incluye su voz. Se trata de una potente reversión de la canción originalmente publicada por el emblemático grupo Fulano en su disco ‘El Infierno de los Payasos’ (Alerce, 1993).

Para esta nueva versión se integra al disco como un letargo temático “fresco y antiguo a la vez”, que actualiza un contenido político de vigencia atemporal, tal como lo expresa su controvertida letra (“pornografía de derecha mil y una noche en tu izquierda”).

Para José Burdiles, Fulano es “sin duda, de las bandas más influyentes en la música nacional y las colaboraciones que he tenido con Jorge Campos a través de los últimos diez años tienen ese lugar de trascendencia para mí”.