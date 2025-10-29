Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

Tras la exitosa sesión en el Tiny Desk, 31 Minutos estrena una nueva extensión de su universo, la mini serie Bodoque contra el metano. Una suerte de reinvención de la recordada Nota verde, un clásico del programa.

Aquellas eran cápsulas que abordaban temas de ecología y medioambiente, con una mezcla que abordaba humor y educación.

En la historia vemos a Bodoque, antaño un reportero estrella del programa, reinventado como un profesor rural, en una zona perdida. Ahí se reencuentra con la doctora Helga Szwazzsenberg, quien le pide volver a las pistas.

Aunque en principio duda, el conejo rojo acepta la misión; se trata de investigar sobre el metano, uno de los gases más incidentes en la generación del calentamiento global.

Juntos conocen las claves del compostaje, las características del metano y cómo incide en el calentamiento global. Muy en la línea de La Nota Verde.

La serie fue escrita y dirigida por Álvaro Díaz. Además cuenta con las animaciones de Andrés Sanhueza y las voces adicionales de Jani Dueñas, Andrea García-Huidobro.