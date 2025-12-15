Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”

Desde Barcelona, el escritor y guionista Julio Rojas se conecta a una entrevista virtual con Culto. La Bienal Ciudad y Ciencia 2025 lo llevó a España a presenciar conversaciones de futuro, para abordar temas como la mecánica cuántica y la teletransportación. Y no, no se trató de un encuentro sobre ficción, sino sobre avances científicos reales.

“Me invitaron a hablar de narrativas de ciencia ficción. Es una señal de que llegó un momento en el cual la ciencia ficción y la ciencia actual están tan cerca, que es necesario comprender ciertas claves que da la ciencia ficción para comprender lo que está viviendo. La ciencia ficción es el nuevo realismo, es la nueva manera de comprender el mundo”, dice Rojas.

“Esta bienal está enfocada en tecnologías y al mundo cuántico. La mayoría de las charlas parecían un conversatorio de ciencia ficción, Asimov hubiera estado feliz escuchando”, explicó.

El aclamado y prolífico autor se hizo mundialmente conocido por el podcast Caso 63 (2020), protagonizado por Néstor Cantillana y Antonia Zegers, y que aborda la historia de un viajero en el tiempo. Además, recientemente ganó el premio de mejor audioficción 2025 con Punto Rojo punto Azul (2025) y publicó su nuevo audiolibro Not Human, con Storytel.

Si bien Rojas incursionó en diversos géneros como guionista para cine y televisión -escribió el guion de La vida de los peces-, hoy está enfocado casi al cien por ciento en la ciencia ficción en diferentes formatos.

Según afirma, este momento, en que las tecnologías y la ciencia ficción se encuentran, su creación está en un punto álgido.

“Ha habido una confluencia entre mi gusto personal, que es el gusto por la ciencia ficción y lo disruptivo, y el espíritu de los tiempos”, afirma.

“Mucha gente que es muy conservadora, que nunca se había interesado por temas de ciencia ficción, no solamente está interesada, sino que comprendió que se tiene que sumergir, porque si no queda fuera del espíritu de los tiempos. Así que estoy en un súper buen momento para mí, en términos del contenido que hago. Me permite explorar nuevas narrativas hacia adelante”, profundiza Rojas.

Sus narrativas están completamente atravesadas por las nuevas tecnologías. “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora. Ahora lo único que tienes que hacer es abrir los ojos y mirar lo que está pasando alrededor”, asegura.

Para el autor de libros El final del metaverso (2022) y Un mundo imposible (2023), es fundamental que su trabajo cumpla con un requisito. “Que de verdad sea verosímil, chequeable y googleable. Ya pasó la época donde alguien decía cualquier cosa y las audiencias se la creían todo”.

La inteligencia artificial en la creación

Para Julio Rojas, en menos de cinco años va a haber una inteligencia artificial mucho más inteligente que nosotros. “Puede que genere nueva biología, nueva química, nueva ciencia, nuevas exploraciones, un nuevo mundo”, apuesta.

Esos cambios, sin dudas, generarán unas narrativas. “Cambiarán las historias”, expone. Temas como la muerte, vertebral en casi todas las historias, podría pasar a segundo plano si se logra la eternidad del cuerpo y la mente.

- ¿Le asusta un escenario así?

“Por supuesto, pero me siento en igual parte aterrado y privilegiado de estar en esta época, que creo que somos la generación del borde, donde estamos experimentando lo que muchos cientos de generaciones jamás imaginaron y lo vamos a experimentar nosotros”.

- ¿Este fenómeno es comparable a otro suceso que haya pasado antes en la historia? Como la llegada de internet, por ejemplo.

Todo queda pálido frente a la irrupción gigante. Mucha gente dice revolución industrial, pero no. La emisión del lenguaje quizás. Creo que se aproxima es la educación y la domesticación del fuego como evento disruptivo, cultural y transformador. El fuego transforma todo, porque primero sirve para todo y sirve para nada. Es destructivo, es generador. La IA es el nuevo fuego, entonces, pasa lo mismo. Desde la primera fogata uno puede tener algunas ventajas chicas, pero ni siquiera puede imaginar que con el fuego vamos a generar toda esta tecnología. Así tampoco vamos a poder prever lo que viene en el futuro con la generación de una entidad que maneja información y que genera inferencias como la inteligencia artificial.

24 DE NOVIENBRE 2022 Entrevista a Julio Rojas escritor y director del Podcast de ciencia ficción Caso 63 Juan Farias

- Has hablado de crear una terminología para establecer cuando una creación está hecha con IA. ¿Es eso más necesario que nunca?

Por supuesto. Esto establece un nuevo acuerdo social. Primero, estamos en un mundo híbrido, ya no estamos solos en la pradera como seres humanos que están manejando y destruyendo el entorno, siendo como los tiranos del universo, porque finalmente llega algo que nosotros mismos creamos, como Mary Wollstonecraft (Shelley) con Frankenstein.

En este mundo híbrido, ¿cuál es la persona que va a poder escribir? ¿Va a poder escribir cualquier cosa? ¿O crear cualquier cosa? ¿O generar contenido? Uno nunca va a saber si ese contenido es humano. Ahora uno lo puede detectar, pero dentro de poco, no vamos a poder detectar si es humano, si es híbrido o si es sintético completo.

Lo que opino es que como un acto voluntario de comunicación, es que cada uno le ponga el sello a lo que viene en cada comunicación, al menos saber la denominación de origen, porque si no se derrumba el sentido de realidad que tenemos.

- ¿Hay prejuicio con quienes usan la IA para la creación?

“Completamente, y es sano que ocurra, bienvenido al nuevo mundo. Va a ser un aspecto romántico, pero viene una oleada gigante. No es que sea algo que alguien puede detener. En este momento, como alguien dice, el genio ya salió de la botella, no hay vuelta atrás”.

El mismo Rojas ha coescrito con inteligencia artificial, usándola para crear un ‘alguien’ especial para interactuar y plasmarlo en sus textos, o generar expertos sobre temas complejos, a modo de consultores.

“Puedes tener un especialista invisible a tu lado, un doctorado humano alrededor tuyo, casi gratis en el fondo. La gente va a tener una constelación de especialistas alrededor. Van a estar estas entidades fantasmales que te van a ayudar en todo, desde buscar pareja, a encontrar unos zapatos, a decir que es bueno y malo, cómo hablar con tu pareja. En el fondo, te van a soplar todo. Viene un mundo híbrido”.

Para el escritor, en nuestro país hay desafíos claves en torno a la IA, como legislar al respecto y transformar la educación en esa dirección. “Se aproxima un mundo donde la única habilidad que vas a poder tener, y que va a hacer la diferencia, es si sabes hacer la pregunta correcta. El conocimiento ya no es un problema, pero hay que tener la llave del conocimiento”, reflexiona.

Actualmente, Rojas trabaja en una ficción basada en la teoría de la simulación y un thriller, cuyo protagonista es un robot domiciliario controlado por un servidor humano en la India.

Sigue leyendo en Culto