Justicia condena a director de Swing por injurias graves contra Daniel Merino de Bizarro

La justicia dictó sentencia este viernes en el conflicto que enfrenta a dos figuras clave de la industria de conciertos en Chile: Daniel Merino, gerente de Bizarro, y Carlos Lara, director de Swing Booking & Management.

La disputa legal comenzó en julio de 2025, cuando Lara interpuso una demanda contra la firma liderada por Alfredo Alonso —responsable del Festival de Viña del Mar desde 2019—.

En dicha acción, presentada ante el 9º Juzgado Civil de Santiago, Swing acusó a Bizarro de competencia desleal y abuso de posición dominante. Según la acusación, Bizarro utilizaba su rol en la Quinta Vergara para afectar la libre competencia en la industria nacional de la música en vivo.

De acuerdo a lo expresado en el texto presentado por Swing, Bizarro ofrecía a los artistas de la parrilla de Viña una representación exclusiva para agendar shows en el resto del país durante el año.

Además, sostuvo que la productora negociaba directamente con artistas que ya tenían vínculos contractuales con otros promotores, casos que habrían ocurrido con Morat y los italianos Il Volo, nombres con los que trabaja Swing.

La respuesta de Bizarro y la sentencia de Lara

En agosto, Bizarro respondió con una querella criminal por injurias graves con publicidad, presentada por Daniel Merino. A través de un comunicado, la empresa afirmó que las acusaciones de Lara eran “falsas y carentes de respaldo probatorio”, señalando que su difusión en medios buscaba dañar la honra y reputación profesional de Merino.

Finalmente, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió condenar a Carlos Lara por el delito de injurias graves, sentenciándolo a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y al pago de una multa de 6 UTM. Sin embargo, se le concedió el beneficio de remisión condicional, quedando sujeto al control administrativo del Centro de Reinserción Social de Gendarmería durante un año.

Por otro lado, el fallo absolvió a Lara del cargo de calumnias con publicidad, desestimando esa parte de la querella.