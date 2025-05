Kevin Spacey recibirá un polémico homenaje en el Festival de Cannes luego de acusaciones por abuso sexual

La figura del actor Kevin Spacey vuelve a sobrevolar el Festival de Cannes -el evento de cine más reputado e importante del planeta-, después de casi una década y, sobre todo, tras las numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada que hundieron su carrera.

Eso sí, el actor ha sido absuelto de las denuncias tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, pero no deja de ser un personaje controversial, el que con tales instancias busca reactivar una alicaída trayectoria profesional: por ejemplo, Netflix canceló tanto su proyecto de un biopic sobre Gore Vidal como su participación en la última temporada de la serie House of Cards. Además, en 2017, Ridley Scott decidió borrar la participación de Spacey en Todo el dinero del mundo, y antes de su estreno filmó todas sus secuencias con Christopher Plummer, sustituyéndole en el papel de Jean Paul Getty.

Pese a ello, la fundación Better World Fund ha decidido rendirle homenaje con un premio a la excelencia en cine y televisión durante la gala de su décimo aniversario, programada para este martes 20 en el Hotel Carlton. Según afirman algunos medios europeos, no está claro si el intérprete asistirá a la cita o si desfilará por la alfombra roja. Es más, algunos dicen que se trata de un tributo totalmente aparte de Cannes.

“Su brillantez artística”

El galardón que recibirá la estrella, según explicó el fundador y presidente del Better World Fund, Manuel Collas De La Roche, busca reconocer “no solo su brillantez artística durante décadas, sino también su impacto duradero en el cine y las artes”.

En palabras de De La Roche, “su talento, profundidad y compromiso con el arte de contar historias demuestran el poder transformador del cine”.

Kevin Spacey (AP Photo/Kin Cheung)

Este premio se suma a otros reconocimientos recientes, como el Nations Award que le fue otorgado en Italia el año pasado.

La posible visita del actor a Cannes también está ligada al estreno de su nuevo proyecto cinematográfico, el thriller británico de conspiración The Awakening, en el que interpreta a un líder de una poderosa conspiración global que intenta dominar distintos países.

Se trata del primer largometraje que Spacey rodó tras ser exonerado en su juicio más reciente en 2023, y al igual que su presencia en el festival, forma parte de una estrategia diseñada por los productores para atraer atención hacia la película.

Su nueva película

Matt Hookings, productor del largometraje, afirmó que no se trata solo de incluirlo por su nombre o por lo que significa su figura desde hace un par de años: “No lo hemos metido a la fuerza. Tiene sentido. No es House of Cards, pero está muy en línea con ese tipo de personaje”.

El galardón que recibirá el actor habría sido gestionado directamente por Hookings, quien explicó que se trató de un proceso sencillo gracias al aprecio personal que los organizadores del Better World Fund sienten por Spacey.

“Así que si alguien habla con él, podría decir que está en Cannes y recibiendo un premio, pero también está aquí con The Awakening, por lo que la película tiene su eco”, apunta Hookings en entrevista.

Hookings destacó que la propuesta surgió de manera orgánica y que tanto los costos de viaje como su estancia en Cannes fueron cubiertos por la productora, a pesar de ser una compañía independiente con recursos limitados.

Kevin Spacey

Según Variety, en caso de que el actor asista, podría sostener reuniones con posibles compradores del filme. Se ha descrito esa intervención como una suerte de “marketing guerrilla”. Spacey no estaba en Cannes desde 2016.

Sobre la fundación Better World, en su página web aseveran que este galardón, que entregan en los festivales de Venecia y Cannes en cenas organizadas para recaudar fondos, ha sido recibido previamente por, entre otros, Kevin Costner, David Lynch, el príncipe Alberto de Mónaco o Susan Sarandon. Según sus registros, ese dinero se destina a programas de igualdad de géneros y derechos de las mujeres, pero no se detalla ninguna acción específica ni dónde las realizan ni a quiénes van los beneficios.

En el juicio contra Spacey, existen 30 hombres que lo denunciaron por conducta sexual inapropiada.