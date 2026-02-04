Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

Kidd Voodoo, referente de la música chilena en la actualidad, sorprende con la realización de un show gratuito e íntimo en la ciudad de Viña del Mar.

El show estará agendado para el próximo 11 de febrero en el Teatro Municipal de Viña del Mar, en la antesala del lanzamiento de su nuevo single Poder Quererme que sale a la luz el 12 de febrero en las plataformas musicales.

El show tendrá como hito la revelación del universo de Euforia, título de su próximo proyecto musical (y también del concierto). De esta forma, el artista interpretará canciones que ya han sido lanzadas, además de singles inéditos que serán presentados de forma exclusiva para los asistentes.

La presentación contará con un cupo limitado para sólo mil personas, que transformará el concierto en una experiencia única. En la instancia, Voodoo interpretará por primera vez en vivo Poder Quererme, canción que se estrena este 12 de febrero y que se convierte en el primer lanzamiento del artista de 2026.

Para ser parte de “Euforia, el comienzo” se debe llenar un formulario de inscripción con cupos limitados aquí.