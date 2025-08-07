SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

La señal transmitirá el concierto Red Bull Symphonic del "shishi boss", el próximo 6 de septiembre. Luego, en noviembre emitirá en vivo el concierto del "sátiro" desde el Estadio Chinquihue, de Puerto Montt.

Por 
Equipo de Culto

La música urbana suma espacios en la TV abierta. TVN transmitirá shows de dos de los nombres más destacados de la música urbana, Pablo Chill-E y Kidd Voodoo.

En el caso del “shishi boss”, emitirá su participación en la primera edición de Red Bull Symphonic, un show sinfónico a realizarse el 5 y 6 de septiembre en el Centro de las Artes 660 Corpartes. Ambos con entradas agotadas.

Televisión Nacional de Chile será el Media Partner oficial del concierto del día 6 de septiembre y lo transmitirá de manera íntegra a través de su señal abierta y digital.

La transmisión, que arrancará a las 21:45 hrs del sábado 6 de septiembre, tendrá en la conducción a Gonzalo Fouillioux. Previamente al show de Pablo Chill-E, a través de las plataformas digitales de TVN , habrá una Alfombra Roja que contará con distintas personalidades del mundo urbano y artístico de nuestro país.

“Para mí es un honor volver a ser parte de un evento como este. Estar en la conducción del concierto sinfónico de Pablo Chill-E es algo que me entusiasma mucho. Es una propuesta creativa, que une lo urbano con lo sinfónico, y que demuestra que la música no tiene límites cuando hay talento y ganas de innovar” , señaló Fouillioux.

No será el único evento de esa índole. Fuentes consultadas confirman a Culto que la señal emitirá el show de Kidd Voodoo en el Estadio Chinquihue, de Puerto Montt, el 22 de noviembre. La noticia se anunciará en los próximos días.

Fue el mismo artista quien confirmó la fecha, como un hito para su carrera. "Mi primer estadio y también la primera función de Satirología Deluxe será este 22 de noviembre en el último estadio del mundo", señaló.

Lee también:

Más sobre:TVNPablo Chill-EKidd VoodooRed Bull SymphonicEstadio ChinquihueMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional acusan que se ha afectado “injustamente” a la institución

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

Defensoría Penal Pública abre sumario contra Víctor Providel tras denuncia por caso Monsalve

Secuestran a empresario en Quilicura

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

5.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto
Chile

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional acusan que se ha afectado “injustamente” a la institución

Defensoría Penal Pública abre sumario contra Víctor Providel tras denuncia por caso Monsalve

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes
Negocios

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes

Desempleo en 10%: ¿qué podemos hacer?

Picton se expande a México, Brasil y Costa Rica

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”
El Deportivo

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Alejandro Tabilo cae ante Roman Safiullin en su regreso a las canchas en el Masters 1000 de Cincinnati

El feroz mea culpa de Mauricio Isla por el mal año de Colo Colo: “Nos merecemos las críticas; no he estado a la altura”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan
Cultura y entretención

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.
Mundo

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida