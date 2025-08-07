Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

La música urbana suma espacios en la TV abierta. TVN transmitirá shows de dos de los nombres más destacados de la música urbana, Pablo Chill-E y Kidd Voodoo.

En el caso del “shishi boss”, emitirá su participación en la primera edición de Red Bull Symphonic, un show sinfónico a realizarse el 5 y 6 de septiembre en el Centro de las Artes 660 Corpartes. Ambos con entradas agotadas.

Televisión Nacional de Chile será el Media Partner oficial del concierto del día 6 de septiembre y lo transmitirá de manera íntegra a través de su señal abierta y digital.

La transmisión, que arrancará a las 21:45 hrs del sábado 6 de septiembre, tendrá en la conducción a Gonzalo Fouillioux. Previamente al show de Pablo Chill-E, a través de las plataformas digitales de TVN , habrá una Alfombra Roja que contará con distintas personalidades del mundo urbano y artístico de nuestro país.

“Para mí es un honor volver a ser parte de un evento como este. Estar en la conducción del concierto sinfónico de Pablo Chill-E es algo que me entusiasma mucho. Es una propuesta creativa, que une lo urbano con lo sinfónico, y que demuestra que la música no tiene límites cuando hay talento y ganas de innovar” , señaló Fouillioux.

No será el único evento de esa índole. Fuentes consultadas confirman a Culto que la señal emitirá el show de Kidd Voodoo en el Estadio Chinquihue, de Puerto Montt, el 22 de noviembre. La noticia se anunciará en los próximos días.

Fue el mismo artista quien confirmó la fecha, como un hito para su carrera. "Mi primer estadio y también la primera función de Satirología Deluxe será este 22 de noviembre en el último estadio del mundo", señaló.