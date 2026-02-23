SUSCRÍBETE
    Kramer tras su paso por Viña 2026: “Todas las rutinas son distintas. Son distintas épocas”

    En su cuarta presentación en la Quinta Vergara, el comediante nacional consiguió las dos gaviotas, pero no causó efervescencia en el público. Tras su show, analizó su espectáculo en la conferencia de prensa posterior.

    Por 
    Equipo de Culto
    Este domingo Stefan Kramer estuvo por cuarta vez en el Festival de Viña. Si bien se llevó las dos gaviotas, el comediante nacional no produjo la efervescencia de su debut, en el año 2008.

    El artista, quien basó su presentación en el espectáculo Kramer Íntimo, compartió su balance en la conferencia de prensa posterior.

    “Yo creo que eso es algo que ustedes tienen que evaluar. Todas las rutinas son distintas. Son distintas épocas, distintos momentos. Yo sí estoy muy conforme con el show... No sé. Lo demás lo dice la historia y lo dice el público”, señaló al ser consultado sobre si percibía que este tal vez no había sido su paso más sólido por el certamen de la Ciudad Jardín.

    Respecto a la entrega de los premios, comentó: “Mi rutina es larga: mi primera parte dura una hora y después la otra, media hora. Por supuesto que quizás esa efervescencia de la petición de las gaviotas puede ser distinta en cuanto a un timing, pero como te digo, eso lo ve el público. Yo estoy contento”.

    Si bien planteó que “me he hecho conocido como imitador y obviamente que la gente espera imitaciones”, defendió su actual versión y se declaró “feliz con lo que estoy haciendo ahora”.

    “Yo creo que uno puede sumar público, perder otro, pero quizá uno puede ser fiel a lo que siente y, en ese sentido, soy fiel a lo que siento con respecto a las rutinas que quiero hacer (...) Las imitaciones me encantan, me han dado la vida, pero creo que quiero intentar hacer cosas distintas para probar otros sabores”.

    Algunas de las figuras políticas que imitó fueron Gabriel Boric, José Antonio Kast, Jeannette Jara y Johannes Kaiser.

