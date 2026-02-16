La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

Cuando en una entrevista le preguntaron al bajista John Paul Jones por qué canción de Led Zeppelin le gustaría ser recordado, su elección fue directo a uno de los tracks del álbum Led Zeppelin IV (1971). Acaso una de las más célebres del cuarteto.

“Stairway to Heaven, pero por razones más positivas”, dijo en palabras recogidas por el medio británico Far Out. “Contiene todos los elementos clásicos de Zeppelin, desde folk/celta, pasando por jazz y R&B, hasta hard rock. También encapsula la dinámica de suave a pesado por la que la banda era famosa”.

Además, Jones rescata su propia performance tocando el bajo en la canción. Nada fácil considerando que el músico tiene más de una canción en la que destaca.

“En cuanto a mi propia interpretación, me hizo sonreír cuando un periodista me dijo una vez que consideraba la línea de bajo al final de la canción una de las mejores jamás grabadas”, dijo Jones.

Sin embargo, reconoció que nunca ha podido disfrutar del elogio, ¿por qué?: “Desafortunadamente, ¡da la casualidad de que está debajo de uno de los mejores solos de guitarra jamás grabados!”