SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    Para John Paul Jones, uno de los temas insignes del grupo, de 1971, no es solo un éxito radial, sino la pieza perfecta que mezcla folk, jazz y hard rock. Descubre por qué el multiinstrumentista eligió este clásico como su legado definitivo

    Por 
    Equipo de Culto
    JOHN PAUL JONES

    Cuando en una entrevista le preguntaron al bajista John Paul Jones por qué canción de Led Zeppelin le gustaría ser recordado, su elección fue directo a uno de los tracks del álbum Led Zeppelin IV (1971). Acaso una de las más célebres del cuarteto.

    Stairway to Heaven, pero por razones más positivas”, dijo en palabras recogidas por el medio británico Far Out. “Contiene todos los elementos clásicos de Zeppelin, desde folk/celta, pasando por jazz y R&B, hasta hard rock. También encapsula la dinámica de suave a pesado por la que la banda era famosa”.

    Además, Jones rescata su propia performance tocando el bajo en la canción. Nada fácil considerando que el músico tiene más de una canción en la que destaca.

    “En cuanto a mi propia interpretación, me hizo sonreír cuando un periodista me dijo una vez que consideraba la línea de bajo al final de la canción una de las mejores jamás grabadas”, dijo Jones.

    Sin embargo, reconoció que nunca ha podido disfrutar del elogio, ¿por qué?: “Desafortunadamente, ¡da la casualidad de que está debajo de uno de los mejores solos de guitarra jamás grabados!”

    Más sobre:MúsicaLed ZeppelinJohn Paul JonesLed Zeppelin IVMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Indicios de crimen organizado: ECOH indaga hallazgo de cuerpo baleado en San José de Maipo

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026

    RN respalda nombramiento de Jouannet y pone en duda avance de sala cuna universal y FES “tal cual como están”

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    Lo más leído

    1.
    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    2.
    Robert Duvall, o el “Consigliere” Tom Hagen que alcanzó la gloria limpiando la ropa sucia de los Corleone en El Padrino

    Robert Duvall, o el “Consigliere” Tom Hagen que alcanzó la gloria limpiando la ropa sucia de los Corleone en El Padrino

    3.
    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”

    La académica que llevó a Bad Bunny a la universidad: “Muchos vieron su show como una amenaza a la cultura de EE.UU.”

    4.
    A los 95 años muere Robert Duvall, ganador del Oscar y leyenda del cine

    A los 95 años muere Robert Duvall, ganador del Oscar y leyenda del cine

    5.
    Doris Atkinson, sobrina de la albacea de Mistral: “Ha existido una idea poco realista sobre cuánto dinero ingresa por concepto de derechos”

    Doris Atkinson, sobrina de la albacea de Mistral: “Ha existido una idea poco realista sobre cuánto dinero ingresa por concepto de derechos”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el ATP de Río de Janeiro

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    Indicios de crimen organizado: ECOH indaga hallazgo de cuerpo baleado en San José de Maipo
    Chile

    Indicios de crimen organizado: ECOH indaga hallazgo de cuerpo baleado en San José de Maipo

    Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores
    Negocios

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    Daniel Mas sostiene la primera bilateral con la ministra de Minería, Aurora Williams

    Grenergy presenta nuevo proyecto fotovoltaico por más de US$200 millones en la Región de O’Higgins

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio
    Tendencias

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Thiago Tirante en su debut en el ATP de Río de Janeiro

    Red Bull Cerro Abajo 2026: Sebastián Holguín triunfa en Valparaíso y se corona “Rey del Puerto”

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado
    Cultura y entretención

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    Robert Duvall, o el “Consigliere” Tom Hagen que alcanzó la gloria limpiando la ropa sucia de los Corleone en El Padrino

    A los 95 años muere Robert Duvall, ganador del Oscar y leyenda del cine

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres
    Mundo

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    Conversaciones de Ginebra: Estados Unidos se reunirá con delegaciones de Irán y Ucrania

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín