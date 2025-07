La canción de Oasis inspirada en un insulto que recibió Noel Gallagher

Mientras componía el material de los primeros años de Oasis, Noel Gallagher estaba en estado de gracia. Prácticamente escribía canciones sin pensar demasiado.

Gallagher solía quedarse tocando la guitarra hasta muy tarde, y la dejaba cerca por si le llegaba la inspiración. Incluso, si eso significaba despertar a su pareja de entonces, Louise Jones.

Una noche, Gallagher se levantó de improviso y tomó la guitarra. Fue entonces, que harta, Jones le espetó que “tu música es una mierda de todas formas, me mantiene despierta toda la noche“.

A Noel le quedaron rebotando esas palabras. “Tenía que conservar esas líneas", reconoció años después. Fue entonces que el disparador definitivo llegó cuando estaba viendo un capítulo de la serie Casados con hijos.

Gallagher pensó de inmediato en él y su pareja, incluso en él mismo y su hermano Liam. “Los vi a ellos dos en la serie, y a nosotros dos, y pensé: ¡Esos somos nosotros, eso es!”. Así surgió Married with children, que el músico escribió en el cuarto del productor de Definitely Maybe, Owen Coyle.

“Es otra canción con la que cualquiera podría identificarse, porque si vives con una novia o simplemente con un compañero de piso, siempre hay cosas insignificantes que odias de ellos, y esta canción trata precisamente sobre esa mezquindad”, explicó Noel, tiempo después. La canción cierra el disco debut de Oasis.

Escucha Married with Children a continuación