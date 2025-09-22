La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

La aclamada artista mexicana Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile con una presentación agendada para el próximo 22 de mayo en Movistar Arena Santiago.

La cantante llega al país en el marco de la gira promocional de su disco Cancionera, en que reinterpretará lo mejor de su material y presentará nuevas canciones en formato de guitarra y voz.

“Hace tiempo que vengo soñando con volver al escenario de una manera distinta, más cercana con mi público. Hoy mi deseo es compartir la intimidad que vivo con mis canciones en mi habitación. En mi casa, en mi universo personal o mi propia imaginación”, expresó Natalia Lafourcade.

La gira, que comenzó en el mes de abril en México con 13 shows sold out, récord de ventas en Norteamérica y Europa, llegará a Latinoamérica, marcando el inicio de esta ambiciosa travesía. Entre las fechas destacadas se encuentra la primera visita de Natalia Lafourcade a Uruguay.

El álbum presenta a la “Cancionera”, un alter ego de la artista que encarna la esencia de la música como un puente entre lo íntimo y lo universal.

Cancionera fue producido por Natalia Lafourcade y Adan Jodorowsky, grabado y mezclado en un proceso completamente análogo, capturando la pureza del momento. El álbum incluye composiciones inéditas y reinterpretaciones del repertorio mexicano tradicional, con colaboraciones de artistas como Hermanos Gutiérrez, Israel Fernández, Diego del Morao, El David Aguilar, Gordon Hamilton y Soundwalk Collective.

La venta general de entradas para el show arranca el 24 de septiembre a las 13:00 horas, a través del sistema Puntoticket.