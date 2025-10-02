Natalia Lafourcad nos sorprende con un giro totalmente diferente en “LA COMETIERRA”, una poderosa e inesperada incursión en el rap y el spoken word, que abre un nuevo capítulo en su trayectoria artística.

Lejos de sus sonidos habituales —y con la coproducción de Cheche Alara y la mezcla de Michael H. Brauer—, LAFOURCADE apuesta por una base de tintes urbanos para narrar la historia de una niña con el don de encontrar a los desaparecidos.

“LA COMETIERRA” trasciende el formato musical: es un manifiesto social anclado a la tierra y a las raíces, un grito necesario frente a la violencia que atraviesa a nuestras comunidades.

El sencillo es también el tema principal de la nueva serie original de Prime Video inspirada en Cometierra (2019), la aclamada novela de Dolores Reyes. La producción retrata a un grupo de niños en México que, frente a una realidad marcada por la violencia machista y las desapariciones, descubren en los dones sobrenaturales de una de las niñas, una herramienta para sanar y resistir.

“En la canción me gusta mencionar aspectos de la historia y crear un puente con las realidades que hoy en día vivimos y miramos, mismas que desde hace muchos años nos generan frustración y quiebres profundos en nuestros tejidos sociales. Me gusta que en esta historia se aborda la fuerza de un poder, un don que en el proceso de abrazarlo e integrarlo a su vida la protagonista logra ayudar a muchas personas. Hay historias terribles y a la vez siempre una esperanza de que algo cambie”.

“La cometierra”: Natalia Lafourcade sorprende con nuevo sencillo