La destacada sitarista Anoushka Shankar agenda su debut en Chile

La artista británica Anoushka Shankar confirmó una visita a Sudamérica para el próximo año, anotando su paso por Santiago para el 29 de abril en el Teatro Nescafé de las Artes.

En esta oportunidad llegará a presentar su más reciente lanzamiento, Chapter III: We Return to Light, trabajo que cierra una trilogía que partió con otros dos discos de los años 2023 y 2024. “En este sigue reforzando su mensaje de generar conexión entre las personas en la base del mensaje de paz y esperanza, algo presente en muchas de sus composiciones”, dice un comunicado.

Considerada una prodigio de la música, comenzó a tocar frente al público a los 13 años. Desde entonces, Shankar se ha convertido en una de las exponentes del sitar más importantes del mundo. Este instrumento no llegó a sus manos por casualidad, ya que su padre es Ravi Shankar, uno de los nombres más importantes de la música clásica de la India que se convirtió rápidamente en su tutor personal y que además enseñó el instrumento a The Beatles, banda que lo incorporó a su exploración musical de los años 60.

A aquellas influencias de su padre y la tierra que lo vio nacer, también ha sumado otras contemporáneas tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. Así ha logrado colaborar con decenas de artistas entre los que está Sting, Patti Smith, Herbie Hancock, M.I.A., su media hermana Norah Jones, Nils Frahm y muchos más.

Ya con 30 años de carrera sobre los escenarios, Shankar siempre ha sido capaz de crear atmósferas de vulnerabilidad e intimidad, sea en un escenario pequeño o en un festival con miles de asistentes. Esto lo logra ya sea en calidad de solista o incluso acompañada por una orquesta, mostrando una versatilidad pocas veces vista.

En aquel periodo ha sido nominada once veces a los premios Grammy en diversas categorías, también expandiendo sus obras hacia la curatoría de arte, escritura -incluyendo la biografía de su padre Bapi: The Love of My Life- y la creación de música para películas. Entre lo más reciente se encuentra su participación en el álbum The Mountain de Gorillaz, apareciendo en seis canciones junto a artistas como Johnny Marr y Kara Jackson.

A esto se suma su largo trabajo como activista, especialmente en áreas relacionadas a las mujeres, a los refugiados y a los derechos de los animales, siendo voz de campañas como Help Refugees, The F-List, PETA, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Artists4Ceasfire y más.

