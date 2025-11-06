OFERTA ELECCIONES $990
Culto

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

Lee aquí los detalles del evento que se hará este viernes 7 y sábado 8 en la comuna capitalina.

Por 
Equipo de Culto
La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

Para conmemorar el vigésimo aniversario de la Feria del Libro de Maipú, autores y autoras de gran llegada con el público dirán presente en el encuentro literario que se desarrollará en la Plaza de Maipú el próximo viernes 7 y sábado 8 de noviembre. Además, durante las dos jornadas se realizarán actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes y público general, con un fuerte acento en la convocatoria familiar.

Junto con las presentaciones, firmas, novedades y grandes descuentos en libros, habrá una serie de charlas con algunos de los autores más leídos del momento. Las escritoras de terror psicológico Alejandra Díaz (Pabellón 57) y Mirella Granucci (Seis litros promedio) serán parte de la parrilla programática de la Feria del Libro de Maipú. Ambas encabezarán el conversatorio “Anatomía del miedo: Escritores tras la oscuridad” que se realizará el sábado 8 de noviembre a las 12.30 horas.

“Como autora osornina, es un placer presentar mi más reciente novela, ‘Pabellón 57’, en la Feria del Libro de Maipú, junto a la talentosa Mirella Granucci y su obra ‘Seis litros promedio’. Realizaremos un conversatorio donde profundizaremos en la voz narrativa detrás del thriller, el suspenso y el terror. Será una instancia perfecta para poder conocer y conectar con quienes aman la lectura tanto como nosotras”, dijo Alejandra Díaz a través de un comunicado.

Ese mismo día, a las 18.00 horas, el ex fiscal Carlos Gajardo, reconocido por su rol en el caso Penta, presentará su best seller Somos tontos hasta las doce, en el que narra su experiencia y conocimientos en temas como el poder, el sistema penal, su salida de la fiscalía, el rol de la justicia, la asimetría entre lo privado y lo público, la injerencia de lo político y la impunidad.

El viernes 7 a las 16.30 horas, el periodista Jorge Leiva presentará en sociedad su libro Víctor Jara: 150 canciones y un poema que expone un riguroso trabajo de documentación para reconocer a uno de los exponentes de la Nueva Canción Chilena, destacando una obra musical que perdura hasta el día de hoy y trasciende continentes. Esa misma jornada, a las 12.30 horas, el dramaturgo Andrés Kalawski comentará su libro “Lo pasé mal y no aprendí nada”.

El periodista y cronista urbano Andrei Sokolov llegará el sábado 8 de noviembre a las 15.30 horas para hablar sobre Enciclopedia de Santiago, un texto que invita a enamorarse —o reenamorarse— de una ciudad que nunca deja de sorprender. Y más tarde, a las 16.30 horas, la comediante Paola Molina conversará en torno a su libro Tengo una platita, donde explora la ansiedad económica de una generación criada en la inestabilidad, acostumbrada a romantizar la precariedad, pero que ya no tiene miedo de facturar.

Mientras que para las y los más pequeños habrá presentaciones de textos infantiles como Colegio de detectives 2 de Lorena Rodríguez (7 de noviembre a las 11.00 hrs) y Beto y Bella y la duda de Beni de Gary Ramos (7 de noviembre a las 11.30 hrs).

“Celebrar una nueva versión de la Feria del Libro más importante del sector poniente en la Plaza de Maipú, es una alegría y un privilegio para nuestra comuna, pero también refleja algo que hemos impulsado con fuerza como gestión: trabajar en colaboración con instituciones públicas y privadas para traer más cultura y educación haciendo uso de nuestros espacios públicos. Fomentar la lectura es también abrir puertas al conocimiento y a la creatividad. Esperamos que nuestros vecinos y vecinas disfruten esta feria y sigamos construyendo juntos una ciudad donde la cultura esté al alcance de todas y todos”, afirmó el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, en el texto.

“Estamos felices de ser parte de los 20 años de la Feria del Libro de Maipú, consolidando nuestra alianza con los vecinos de la comuna, llenando de libros, cultura y reflexión uno de sus puntos neurálgicos. Nuestro compromiso con el fomento lector nos desafía a llegar con propuestas de gran calidad, novedades, muchos descuentos y autores de gran convocatoria para compartir en un espacio que esperamos atraiga a mucho público este año”, aseguró Alejandro Solari, presidente de la Corporación del Libro y la Lectura.

En ambas jornadas también participarán autoras y autores maipucinos como Francisco Díaz, quien presentará Valparaíso: Su silenciosa contribución a la ciencia en Chile. Tomo 1 y Macarena Moya, quien encabezará el conversatorio Escritura de Mujer. Mientras que, desde Editorial Forja, la escritora Deborah Con charlará en torno a su libro Sueños. Un camino hacia el alma.

La Feria del Libro de Maipú tiene entrada gratuita, se desarrollará el viernes 7 y sábado 8 de noviembre desde las 10 hasta las 19 horas en la explanada de la Plaza de Maipú (Metro Línea 5, estación Plaza de Maipú), teniendo como invitado para su acto inaugural al músico Javier Barría y contando con la participación del Teatro Nacional Chileno.

Javier Barría

La cita tendrá un escenario especial para charlas, un sector infantil con teatro lambe lambe, donde dentro de una caja se sitúan los personajes de la historia narrada; y además contará con 18 puestos de venta, con una atractiva oferta de libros de editoriales como Catalonia, Caligrafix, Ediciones UC, Ediciones RB, Fondo de Cultura Económica, Forja, Penguin Random House, Planeta, Océano, Zig-Zag y editoriales maipucinas. Revisa la programación completa de la Feria del Libro de Maipú en las cuentas de Instagram @corporacionlibroylectura y @muni_maipu y no te pierdas la oportunidad de asistir a este gran encuentro literario.

Autores de editoriales socias de la Corporación del Libro y la Lectura presentes en la Feria del Libro de Maipú 2025:

Andrei Sokolov presenta “Enciclopedia de Santiago” (Planeta)

Alejadra Díaz y Mirella Granucci serán parte del conversatorio “Anatomía del miedo: Escritores tras la oscuridad” (Zig-Zag).

Andrés Kalawski presenta “Lo pasé mal y no aprendí nada” (Planeta)

Carlos Gajardo presenta “Somos tontos hasta las doce” (Penguin Random House)

Daniela Viviani presenta “Soñar con una bicicleta” (Planeta)

Deborah Con charlará sobre su libro “Sueños. Un camino hacia el alma” (Forja)

Gary Ramos presenta “Beto y Bella y la duda de Beni” (Zig-Zag)

Jorge Leiva presenta “Víctor Jara: 150 canciones y un poema” (Fondo de Cultura Económica)

Lorena Rodríguez presenta “Colegio de detectives 2” (Zig-Zag)

Paola Molina presenta “Tengo una platita” (Penguin Random House)

