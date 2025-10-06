La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

El poder del rock se transformará en vida. DKMS, fundación internacional sin fines de lucro que combate el cáncer de sangre, y la productora The FanLab, sellan una inédita alianza que debutará en uno de los conciertos más esperados del año: el espectáculo de Guns N’ Roses del 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional.

Este acuerdo se mantendrá vigente y se hará presente en todos los futuros espectáculos producidos por The FanLab.

Los asistentes tendrán la oportunidad de dar el primer paso para regalar una segunda oportunidad de vida. El registro no implica donar de inmediato, sino inscribirse en la base de datos internacional de DKMS y quedar disponible en caso de que, en algún momento, un paciente requiera ayuda.

En Chile y en el mundo, miles de personas con cáncer de sangre dependen de un trasplante de células madre para sobrevivir. Sin embargo, encontrar un donante compatible fuera del núcleo familiar es un desafío: solo 1 de cada 1.000 personas registradas resulta ser compatible con un paciente. Por eso, cada nuevo registro cuenta y aumenta las posibilidades de salvar una vida.

La activación incluirá un escenario especial donde alumnos y profesores de School of Rock interpretarán en vivo los grandes clásicos del rock, encendiendo la jornada e invitando a grandes y chicos a involucrarse con la música. Además, habrá información sobre sus programas de estudio, que buscan formar nuevas generaciones de músicos en un entorno creativo y colaborativo.

Con esta iniciativa, DKMS y The FanLab apuestan por transformar la pasión de los fanáticos en un acto solidario capaz de marcar la diferencia en la vida de miles de pacientes en el mundo.

DKMS es una fundación internacional comprometida con una misión profundamente humana: ofrecer una segunda oportunidad de vida a personas diagnosticadas con cáncer de sangre en todo el mundo. Para muchos de ellos, un trasplante de células madre sanguíneas es la única esperanza de supervivencia. A través de su registro global de donantes, integrado por personas de distintas nacionalidades, DKMS conecta a personas dispuestas a dar vida con aquellos que más lo necesitan. Fundada en 1991 en Alemania, cuenta con más de 13 millones de personas registradas en el mundo y ha facilitado más de 125.000 donaciones.

En tanto, School of Rock Santiago es un programa de educación musical que enseña los fundamentos de la música a través de grandes canciones del rock. Combinando clases privadas y grupales con instructores especializados, los alumnos aprenden a tocar en formato banda, desarrollando no solo habilidades musicales, sino también trabajo en equipo, confianza y creatividad.