La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos

Tras el lanzamiento digital, que permitió a miles de fanáticos revivir la magia del regreso de su formación histórica, Los Tres anuncian la noticia que sus fans estaban esperando: el lanzamiento en formato físico de su álbum Revuelta en vivo.

Este lanzamiento no es solo un disco, es el testimonio tangible del hito que marcó el regreso de la formación original de Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina a los escenarios. La energía desbordante, la conexión con el público y la interpretación magistral de sus más grandes clásicos, grabados durante sus multitudinarios conciertos, ahora podrán ser coleccionados y disfrutados en la más alta calidad.

La “Revuelta” de Los Tres no fue solo una gira, fue una celebración, un capítulo imborrable en la historia de la música chilena. Ahora, con estas ediciones físicas (Vinilo Triple Deluxe, Vinilo Doble y CD), ese capítulo puede formar parte de la colección personal de cada uno de sus seguidores.

Para celebrar este acontecimiento, la banda ha preparado una pre-venta especial con estas tres ediciones pensadas para cada tipo de seguidor y coleccionista, con preventa ya disponible en la tienda Punto Musical y a través de su sitio web.