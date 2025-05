Las claves del libro sobre el primer disco de Los Bunkers: “Ese álbum ha envejecido muy bien”

“Ya pues, Marcelo ¿y cuando el libro?”, preguntó directa la uruguaya Isabel Machado, editora de La Piedra Redonda Ediciones, a Marcelo Aldunate, apenas este bajó del escenario. Era la primera noche de Los Bunkers en el Estadio Nacional, en abril del 2024, y el productor musical y exdirector de Radio Rock&Pop, había sido invitado a amenizar la espera con un DJ set cargado al rock sesentero. “Y con el entusiasmo que tenía, le dije, ‘ya, si pos obvio”, recuerda él mismo, del otro lado de la pantalla a Culto.

Aldunate fue convocado a escribir en la colección Disco Rayado, de la misma casa editorial, en que un autor desarrolla libremente un texto a partir de un disco clave de la música popular chilena. Por eso, cuando Machado lo conminó esa fría noche de abril, el hombre no lo dudó: el suyo sería un libro sobre el primer disco homónimo de Los Bunkers. El mismo que incluye temas que se volvieron ineludibles en el catálogo de la banda, como Yo sembré mis penas de amor en tu jardín, Entre mis brazos y El detenido.

“Era un contraste para el momento en que ella me lo planteó -explica Aldunate-. Ves al grupo en el Estadio Nacional lleno, pero la historia Los Bunkers parte de una forma muy distinta. Entonces me pareció que era interesante contar lo que pasaba en esos años con ellos, su llegada a Santiago, lo que lo que se traduce en el disco, lo que me pasaba a mí, etc”.

Ese fue el origen del título que estará disponible desde este lunes 5 en las librerías y tiendas del rubro. En sus 144 paginas, Aldunate revisa en tono testimonial los primeros años del grupo desde su punto de vista. Desde la primera vez que los vio, en la legendaria tocata en el Tomm Pub, a la invitación, por emergencia, a las Raras Tocatas Nuevas, de la R&P, gracias a que había obtenido el número de Álvaro López y lo anotó en una servilleta. Una de esas historias sabrosas que entran en la memorabilia del rock and roll.

“El número me lo pasa Álvaro en una instancia súper rara, saliendo del baño después de tener un encuentro muy extraño con un tipo que lo encaró. Son ese tipo de situaciones donde bueno, las cosas ocurren”, apunta el autor.

Marcelo Aldunate

Escribir el libro fue todo un desafío para Aldunate. La mayor parte de su carrera ha transcurrido entre locutorios de radio y estudios de grabación, por lo que no había contado con mayor experiencia con la pluma. Para él, eso no fue un problema. “Me estoy metiendo en un terreno así de patudo nomás, pero en todas las cosas que he hecho, también ha sido de la misma forma. Me metí a producir discos sin ser músico y sin ser ingeniero de sonido. Es una forma de abordar las cosas que me ha acompañado toda la vida”.

Aldunate se sentó a escribir tras los shows de la banda en el coliseo de Ñuñoa, y le tomó unos ocho meses de trabajo. “Me costó arrancar, encontrar una forma que me hiciera sentir cómodo, pero después fui encontrando un hilo. Le dedicaba un tiempo, tres veces a la semana, particularmente los sábados. También tuve que conversar con mucha gente que estuvo en algunos de esos momentos, porque bueno, la memoria a veces traiciona”.

En sus páginas, el libro no solo aborda lo que vivían Los Bunkers en esos años heroicos cuando pujaban por hacerse de un lugar. También recrea la época e incluso detalla que, pese a la disposición de Aldunate por rotar en la radios la canción El Detenido, sin ser un sencillo oficial, debió enfrentar resistencias de los ejecutivos.

“Siento que la canción independiente de sus atributos, es muy melódica, muy recordable. Eso de por sí la convierte en una gran canción. Probablemente, esa resistencia que pudo haber tenía que ver con con lo que estaba sonando en el momento. Era una resistencia natural frente a la música que es distinta. Me la jugué porque a mí la canción me gustó, me pareció que aportaba”, apunta.

Por cierto, uno de los ejes del libro es la grabación del álbum en julio del 2000, en los estudios Konstantinopla, con Carlos Cabezas y Mauricio Melo en la producción musical y su lectura a más de veinte años. “Me parece que es un disco que, por sobre todo, representa muy bien lo que eran Los Bunkers en ese momento. Hay algunas canciones que a mí me siguen gustando, me siguen provocando lo mismo que que me provocaron cuando lo escuché por primera vez. Hay discos de Los Bunkers que probablemente me gusten menos que este, en su totalidad, pero me parece que ha envejecido muy bien”.

El libro además suma saltos al tiempo presente. Por ejemplo, el vínculo de Aldunate coproduciendo cuatro canciones del álbum Noviembre y su participación para concretar un momento clave de los shows en el Estadio Nacional: la aparición de Víctor Jara en video, para sumarlo cuando el grupo tocó su versión de El derecho de vivir en paz.

“Hubo que intervenir bastante, fue trabajoso, la verdad -apunta- Sin embargo, las herramientas que existen hoy permiten que no estés un mes entero trabajando en eso, sino le dediques un par de días y vayas afinando detalles. Pero cuando nos dimos cuenta de que se podía lograr, ya sabíamos qué es lo que teníamos que hacer”.

El libro Los Bunkers, de Marcelo Aldunate, se presentará en un evento a anunciarse. Mientras, estará disponible en preventa en el portal Buscalibre hasta el martes 6 de mayo y desde el 9 de mayo se venderá durante los shows de la gira acústica de la banda. Precisamente, esta semana se anunció que el grupo sumará a la gira un show en el Movistar Arena, el próximo 8 de noviembre. Las entradas saldrán a la venta en preventa exclusiva para clientes Banco Estado, del 6 al 8 de mayo, y en venta general el próximo día 9 del mismo mes.