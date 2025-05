Las dos actrices que suenan para sumarse a las películas biográficas de The Beatles

La prensa internacional informa de nuevos detalles sobre las ambiciosas cuatro películas biográficas sobre The Beatles que dirigirá Sam Mendes (1917, Skyfall).

Según han informado medios como The Sun, y ahora ha confirmado In Sneider, ya habrían avanzadas conversaciones con las actrices que tomarán los roles de dos mujeres importantes en la historia del grupo de Liverpool.

Se trata de Aimee Lou Wood y Mia McKenna-Bruce, quienes interpretarían a Pattie Boyd, la primera esposa de George Harrison, y a Maureen Cox, la primera esposa de Ringo Starr.

Aimee Lou Wood (izquierda) interpretaría a Pattie Boyd (derecha)

Según The Sun, una fuente señaló: “Aimee es una actriz fantástica. Las similitudes entre ella y Pattie en cuanto a su apariencia son asombrosas, pero Aimee es una narradora brillante y está considerada una de las mejores actrices del país”. Hasta ahora no hay confirmación oficial.

Mia McKenna-Bruce (izquierda) interpretaría a Maureen Cox (derecha) en las películas biográficas de The Beatles

Ambas mujeres, Boyd y Cox, aparecen junto a sus respectivas parejas en el clip de la canción Something. Un registro en que también figuran Linda McCartney y Yoko Ono. También se les puede ver en algunos fragmentos del colosal documental Get Back, de Peter Jackson. De hecho, Maureen estuvo en la secuencia del concierto de la azotea. Cuando la banda termina de tocar la canción Get Back, Paul McCartney, le agradece los aplausos. “Thanks Mo”.

Hasta ahora, se conoce a los protagonistas del filme: Paul Mescal interpretará a Paul McCartney; Harris Dickinson como John Lennon; Joseph Quinn como George Harrison; y Barry Keoghan como Ringo Starr.

Además, se confirmó a Jez Butterworth, Jack Thorne y Peter Straughan como los guionistas de las cuatro películas.