Escenario de 40 metros, 45 canciones y clases de canto: el camino de Myriam Hernández al Estadio Nacional

Ya están en marcha los preparativos de cara a la histórica presentación de Myriam Hernández en el Estadio Nacional. Uno de los eventos que marcará pauta esta temporada para la música popular chilena. Es primera vez que una solista nacional presenta un concierto en el coliseo.

El montaje del espectáculo, comenzó el pasado domingo 18 de mayo. Se trata de un show que está pensando en grande. “Es un escenario de más de 40 metros, con casi 700 metros cuadrados de pantallas LED, para desplegar todo el contenido visual preparado especialmente por Myriam Hernández para esta ocasión”, dice a Culto, el productor Daniel Merino.

Myriam Hernandez Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Precisamente, el hecho de ser un evento especial, que tendrá tres escenarios y un set de larga duración, es el mayor desafío. Así lo piensa Merino. “[El desafío] es el crear un show único, para una fecha única. Este show será irrepetible, porque se ha creado especialmente para este momento, recinto y oportunidad”.

Mientras, la venta de entradas ha ido avanzando. De hecho, según los datos de Puntoticket, ya se agotaron las localidades de cancha general en sillas. “Se han vendido más de 35.000 entradas, lo que corresponde al 75% de la capacidad”, apunta Merino.

Myriam Hernández se prepara para el Estadio Nacional

Por su lado, la cantante ha llevado una intensa preparación para los shows, que incluye ensayos diarios, rutina de entrenamiento y de trabajo con su equipo liderado por el director musical, Roberto Trujillo.

“A mí me gusta meterme en todo, en las visuales -dice Myriam a Culto-. Estoy trabajando también con bailarines, estoy entrenando de lunes a domingo. Eso es parte de mi vida también, pero estoy cuidándome mucho en las horas de sueño. Estamos a full en ensayos con los músicos, con bailarines, entonces hay que procurar dormir las horas que debo dormir”.

Myriam Hernández Foto: Andrés Perez/La Tercera Andres Perez

Para el show, la cantante prepara un repertorio de 45 temas, distribuido en dos horas y media, en que se ha permitido trabajar arreglos junto a Trujillo. “Hay algunas canciones icónicas en las que se trata de mantener la esencia. Sin embargo, es muy atractivo ir dando cortes, refrescándolas y darles más fuerza, algunas más aguerridas, en fin, a mi me encanta el rock. No significa que van a ser baladas roqueras, pero hay algunas que se permiten hacer una distinción en el arreglo, que además, te permite crear cosas en cuanto a las coreografías y hacerlo mucho más actual”.

Asimismo, la baladista no descuida su técnica vocal. “Manejar la técnica de canto no es tangible, no es como en el baile, que tú te miras a un espejo y te dicen: levanta el hombro, extiende el cuello. En fin, aquí te dicen: tira el aire detrás de los dientes, levanta el paladar. Entonces, es una técnica que, a mi juicio, se tiene que estar reconociendo en tu cabeza constantemente”.

Por ello, es que Myriam, hasta hoy, mantiene su voz con clases de canto diarias. “Yo partí los 11 años con técnica lírica. Luego me cambié a la técnica popular, que era lo que yo quería hacer. Y con mi profesor de canto actual, que es Ricardo Álvarez, mantenemos una rutina de clases desde que yo tenía 18 años”.

-¿Ha soñado con ese día del show?

-No, no he soñado. Solo he estado enfocada en los ensayos, en la promoción que hay que hacer, en crear contenido que hemos ido subiendo en redes, en recordar canciones que no cantaba hace un rato, en fin. Pero no, no he soñado. Obviamente, estoy muy nerviosa y voy a estarlo mucho más antes de subirme al escenario. Pero estoy contenta, me gana la felicidad.

Las entradas para el show de Myriam Hernández están disponibles en Puntoticket.