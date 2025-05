Lilo y Stitch arrasa en la preventa en los cines chilenos

Lilo y Stitch (2002) es probablemente una de las cintas animadas de los 2000 más queridas por el público. Así lo confirma la expectación en torno a la versión live-action de Disney, que debutará en cines chilenos el próximo 22 de mayo.

Bajo la dirección de Dean Fleischer Camp (Marcel the shell with shoes on), la película presenta a Lilo (Maia Kealoha), una niña huérfana y solitaria que vive en Hawái con su hermana mayor, Nani (Sydney Elizebeth Agudong), quien lucha por ser su tutora legal.

Disney

En ese momento aterriza Stitch, un extraterrestre fugitivo que se escapa de sus dueños. Pensando en que se trata de un perro de aspecto inusual, Lilo establece un lazo inquebrantable con Stitch mientras le enseña todo sobre la familia.

A casi dos semanas de su fecha de estreno, el filme ya es un éxito en Chile: acumula más de 40 mil entradas vendidas en su etapa de preventa (entre jueves 8 y domingo 11).

Esa cifra prácticamente duplica los números de la preventa de Intensa-mente 2 (2024), que el año pasado se convirtió en el largometraje más visto en la historia de nuestro país.

Un apronte inmejorable para la nueva versión de Lilo y Stitch, una de las principales apuestas de Hollywood para este año y el esfuerzo más reciente de Disney por exprimir sus títulos animados más populares.

“El verdadero truco es intentar hacer una película que rime a la perfección con lo que la gente recuerda de la original, sin simplemente replicarla al pie de la letra”, indicó su director a Entertainment Weekly,

Revisa su trailer a continuación: