Lina Meruane debuta en la dramaturgia con “Esa cosa animal” en Teatro La Memoria

De noche, en una casa de clase media, en medio de una crisis nacional que los tiene en toque de queda, tres hermanos discuten sus dilemas íntimos y comparten secretos que les hacen reír y llorar pero que no los enorgullecen. Cuestiones que van desde los rencores del pasado familiar hasta las venganzas del presente, desplegados en contradictorias posiciones en torno a la reproducción; es decir, asuntos que van de lo personal al debate social.

“Esa cosa animal” -estrenada recientemente en Barcelona- se suma así al álgido debate actual sobre la definición de la familia y el abandono de padres y madres, sobre los mandatos maternos ante la discutida disminución de la población, sobre el trabajo de las mujeres (madres y no madres e incluso migrantes) y sobre el deseo de paternar de las parejas homosexuales, entre otras.

La reconocida autora de la obra, Lina Meruane, basa esta dramaturgia en su ya clásico ensayo feminista Contra los hijos (2014), convirtiéndolo en su primera pieza de teatro llevada a escena.

Esta obra entusiasmó a la Animal Company, compañía formada por actores chilenos radicados en Barcelona, quienes desarrollaron y montaron la obra en prestigiosos teatros y festivales de esa ciudad. Ahora la traen a Teatro La Memoria para abrir una discusión fresca sobre cómo la familia y la procreación son herramientas políticas y económicas que nos modelan.

“Como tema, el de la procreación es muy “fértil”, lleno de asperezas, de alegrías y sobre todo de contradicciones. Desde que escribí Contra los hijos, hace ya diez años, no me dejan de aparecer situaciones complejas en que pensar, historias que me complican y me conmueven. De ahí sale Esa cosa animal, de la necesidad de abordar ciertas cuestiones que no abordé en mi ensayo pero que me parecen sumamente relevantes”, comenta Meruane.

Al estreno del montaje el día miércoles 6 de agosto le seguirá el lanzamiento del libro “Esa cosa animal”, de ediciones Alquimia, con presencia de la autora Lina Meruane y la escritora, dramaturga y actriz Nona Fernández.

Temporada

Del 6 al 10 de agosto. Miércoles a sábado 19:30 hrs y domingo 18:30 hrs.

Entradas a la venta en https://ticketplus.cl/events/esa-cosa-animal

Valores: $10.000 general / $5.000 estudiantes, adulto mayor, personas con discapacidad y trabajadores AAEE

Lugar: Teatro la Memoria (Bellavista 0503, Providencia).