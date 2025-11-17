BLACK SALE $990
    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    En una reciente entrevista, la maestra del terror y el suspenso admitió su admiración por la cantante española, resaltando la similitud en sus respectivos gustos por las santas. Eso sí, fue menos entusiasta con Patti Smith.

    Por 
    Equipo de Culto
    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    “Sigo muy apendejada con mis gustos”. De esa forma, la aclamada escritora argentina Mariana Enriquez, referente global de la literatura vinculada al terror y al suspenso, define sus afinidades en materia musical, según dice en la última edición del espacio web El buscador.

    Por ejemplo, le gusta Dua Lipa -la estrella británica que ha recomendado sus libros en su club virtual de lectura- y “hay un montón de mujeres jovenes muy talentosas y podés elegir”, declara con respecto a la actualidad de la escena femenina.

    En ese contexto, el conductor Julio Leiva le pregunta si el fenómeno del disco Lux de Rosalía la tiene atenta. Eso sí, la conversación se realizó antes que ese álbum tumbara al mundo y a la crítica, cuando recién su single de adelanto, Berghain, anunciaba el huracán que se venía.

    Ante ello, la autora dice: “Todas las chicas me tienen atentas, Lana del Rey, Taylor, Rosalía... estoy mirándolas en mi pared. Sobre todo ellas tres. Pero después está Florence, está Lily Allen, hay tantas, me parece absolutamente alucinante que haya tantas”.

    ¿Y qué la tiene alucinada de la española? Henriquez responde: “Bueno, porque acaba de sacar el primer single y me parece fantástico. Estoy entrando en una obsesión con ese disco porque además ella nombró a sus santas que la inspiraron. Juana de Arco, Hildegarda de Bingen, y yo tengo como unas santitas, que son otras, Leonora Carrington, Leonor Fini, las artistas surrealistas que a mi me vuelven loca. Y me entré a obsesionar. Locura. Afinidades. Ver a otra mujer loca que dice: esta canción la canté en francés por Juana de Arco. Si, si si”.

    “Ver una persona que tiene esas referencias locas y que se hace su altarcito y sus santerías con cosas y decir ‘te entiendo tu sensibilidad y seamos amigas’”.

    Por el contario, en un ejercicio de honestidad brutal, admitió que Patti Smith no le generaba tanta devoción: “Yo no soy muy fan de Patti Smith (...) la nueva etapa no me gusta mucho y la voz me molesta (...) no soy muy fan, me gusta mucho su estética, sus fotos, me gusta verla, quizás esa parte de su obra me gusta, lo que hizo ella con su imagen”.

    Al final, respiró aliviada en la entrevista: “Me lo saqué de encima, por fin pude decir ‘no soy muy fan de Patti Smith’”.

    *Ve aquí el programa completo:

    Más sobre:RosalíaMariana EnriquezDua LipaTaylor SwiftJuana de ArcoPatti SmithLana del ReyLibrosLiteraturaLibros cultoMúsicaMúsica culto

