Mac DeMarco regresa a Chile tras siete años con concierto en el Teatro Caupolicán

Mac DeMarco, una de las figuras más influyentes del indie en los últimos años, regresa el próximo 18 de abril de 2026 con un show fijado en el Teatro Caupolicán. Un reencuentro que se materializa a siete años de su última venida.

El canadiense ha construido una carrera sólida en la escena internacional, desde su debut con Rock and Roll Night Club (2012) y el aclamado 2 ese mismo año, evolucionando en su huella creativa y ampliándose a nuevas generaciones con títulos como Salad Days (2014), This Old Dog (2017) y Here Comes the Cowboy (2019), trabajos que combinan influencias del rock psicodélico, soft rock y pop de los años 70.

En 2023 DeMarco sorprendió con el lanzamiento de Five Easy Hot Dogs, un disco instrumental grabado durante un viaje por carretera que lo llevó por distintas ciudades de Norteamérica. Meses después volvió con One Wayne G, un monumental trabajo de más de ocho horas de duración que recopila 199 canciones grabadas entre 2018 y 2023.

Dueño de un sonido nostálgico y una puesta en escena que mezcla desenfado con virtuosismo, Mac DeMarco recientemente ha confirmado un nuevo disco que aparecerá el próximo 22 de agosto, y del que ya se puede escuchar su primer single titulado Home.

Las entradas para su nueva cita en la capital estarán disponibles a partir de las 10.00 horas del jueves 24 de julio a través de Puntoticket.