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    Madonna ofrece recompensa por hallar el desaparecido vestuario vintage que lució en Coachella

    La "Reina del pop" estuvo en el Festival, participando en el show de Sabrina Carpenter. Pero no todo fue felicidad, la artista acusó que desaparecieron las prendas que lució esa noche, incluyendo una chaqueta, un corsé y un vestido. Ofrece una recompensa a quien los devuelva "sano y salvo".

    Por 
    Equipo de Culto

    Fue uno de los momentos memorables de la pasada edición de Coachella 2026; la aparición de Madonna en el show de la estrella Sabrina Carpenter.

    Además de cantar junto a Carpenter temas clásicos como Vogue y Like a Prayer y una canción inédita que vendrá en su próximo disco, la “chica material” lució un body de corsé morado, con medias moradas y guantes color lavanda.

    En el escenario, comentó que era “el mismo corsé, las mismas botas y la misma chaqueta Gucci” que usó en su primera aparición en Coachella en 2006.

    Sin embargo, las prendas desaparecieron desde entonces. Por ello la cantante publicó en su historia de Instagram en la que ofreció una recompensa por recuperar su atuendo.

    “¡Sigo en la cima desde el viernes por la noche en Coachella! -escribió-. Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. Traer Confessions II de vuelta al lugar donde comenzó fue una gran emoción.

    “Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que llevaba puestas habían desaparecido: mi vestuario, que había sacado de mis archivos personales: la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas.

    “No se trata solo de ropa, sino de parte de mi historia. Otros objetos de archivo de la misma época también desaparecieron. Espero y rezo para que alguna persona bondadosa encuentre estos objetos y se ponga en contacto con mi equipo. Ofrezco una recompensa por su regreso sano y salvo. Gracias de todo corazón”, cerró.

    Ya con 67 años, Madonna se apresta a lanzar su nuevo álbum Confessions On A Dance Floor, el próximo 3 de julio.

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    Más sobre:MadonnaSabrina CarpenterCoachella 2026Confessions On A Dance FloorMúsicaMúsica Culto

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