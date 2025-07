Malena Pichot detalla su serie inspirada en las “viudas negras”: “Para escribir lo más difícil es el thriller”

La argentina Malena Pichot ha apelado a su capacidad de observación para cimentar una exitosa carrera como comediante. Esta vez el uso de esa habilidad resultó en un producto diferente al habitual. Al observar el aumento de robos en que mujeres seducen y drogan a hombres para robarles dinero y valiosas pertenencias, terminó construyendo una serie de la que es creadora, guionista y protagonista.

Titulada Viudas negras, p*tas y chorras (en HBO Max), la producción sigue a Maru (Pilar Gamboa), una mujer que aparenta llevar una vida perfecta en un barrio cerrado junto a su familia. Su pasado golpea su puerta cuando aparece Mica (Malena Pichot), una amiga con la que en su juventud engañaron y sedaron a hombres para robarles.

Mientras buscan la manera de volver a un oficio que habían olvidado, se encontrarán ajustando deudas del pasado que las ayudarán a entender quiénes fueron, pero sobre todo quiénes son.

“Lo que tomé de la vida real es simplemente esta modalidad de robo. No es que haya un caso en particular que usé para la serie, sino que el concepto de las viudas negras”, señala Pichot a Culto a través de videollamada. “Lo otro es todo ficción y nada está basado en hechos reales. Así que el cuento es todo mentira”.

Pichot se declara una fanática de las historias sobre reencuentros y del flashback como recurso narrativo. Ambos elementos se despliegan en plenitud en la serie. “La idea de dos amigas que tienen algo en el pasado que no está resuelto y se vuelven a encontrar, me parece que es algo con lo que mucha gente se pueden identificar, aunque no sean viudas negras y lo que tienen en el pasado no sea un delito”, opina.

La comediante y realizadora encontró en Pilar Gamboa a su dupla. Parte de series como División Palermo y Envidiosa, y diversos montajes de la escena teatral de Buenos Aires, la actriz leyó los guiones de un tirón. “Ni siquiera me dieron ganas de cambiar una coma. Eso no te pasa tantas veces cuando recibes un guión”, indica.

Según cuenta, le dedicó horas a estudiar su personaje, en vez de a leer sobre viudas negras, aunque reconoce que le fascinaban las noticias de ese tipo. “Siento que con Malena hablamos poco de los casos de las viudas negras. Sí intentamos fomentar esa amistad entre ellas. Primero, llevándonos bien entre nosotras y haciendo chistes malos todo el día, para armar una complicidad, y después volcarla y llevarla a la ficción”, asegura, mientras Pichot, a su lado, asiente.

“Es la historia de una amistad, es la historia de dos amigas”, sostiene la creadora de la ficción, asegurando que el reto era representar a “amigas que se conocen de toda la vida, que se conocen en las buenas y en las dos malas y que saben todo de vos”.

Viudas negras, p*tas y chorras se mueve entre la comedia negra y el thriller, en un balance que seguramente dejará contentos a los fanáticos de ambos géneros. Pichot compara la mezcla con la de Finde (2021), película dirigida por Nano Garay Santaló y que ella escribió con Julián Lucero.

“Para escribir lo más difícil es el thriller o el policial, y toda la cuestión de generar un misterio”, sostiene Pichot. Gamboa también tiene su perspectiva: “La comedia es medio nuestro hábitat natural. Entonces, eso no lo teníamos que forzar mucho. Yo siento que el thriller y todo lo relacionado más a lo policial se cuenta mucho con la puesta de cámara, con los tiempos. Para mí fue fascinante eso, como un parque de diversiones”.

HBO Max tiene cinco capítulos en su catálogo y suma uno nuevo cada sábado.