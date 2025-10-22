SUSCRÍBETE
Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

El músico falleció la semana pasada a los 74 años como consecuencia de una hemorragia cerebral tras una caída en su domicilio.

Equipo de Culto
Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

Según ha revelado el portal estadounidense TMZ, por estas horas, personal forense investiga a fondo la muerte de Ace Frehley, el emblemático guitarrista fundador de Kiss fallecido a los 77 años la semana pasada, luego de una caída doméstica que precipitó una hemorragia cerebral.

El mismo medio ha informado que un médico forense del condado de Morris, en Nueva Jersey, está investigando el deceso del músico, a quien no se le practicó autopsia.

Las labores que se llevan a cabo guardan relación con pruebas toxicológicas y un examen externo del cuerpo que determinará la muerte del instrumentista. El diagnóstico, se estima, podría estar disponible recién las próximas semanas, una vez finalizado el informe.

Horas antes de fallecer, Frehley fue conectado a una máquina de soporte vital tras ser hospitalizado a causa de la mencionada hemorragia cerebral. El músico llevaba semanas recibiendo atención médica producto de la caída.

“(Después de la cirugía), la familia tomó finalmente la desgarradora decisión de retirarle el respirador”, apunta TMZ. El músico fue parte de la banda entre 1973 y 1982, en su era de gloria, para después volver a mediados de los 90, sin el éxito de antaño.

Tenía 74 años, es el primero de los integrantes originales de Kiss en fallecer y su huella conmovió a muchos músicos, desde Tom Morello a Rush, quienes lo tildaron como héroe de la guitarra y una de sus primeras influencias.

