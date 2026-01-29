SUSCRÍBETE POR $1100
    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027

    El plan será desarrollado por un equipo interdisciplinario de reconocida trayectoria, con experiencia en literatura, artes visuales, pensamiento contemporáneo y proyectos culturales de alcance internacional.

    Equipo de Culto

    Concebir la literatura chilena como un cosmos expandido, donde el cielo funciona como archivo simbólico, territorio de memoria y espacio de proyección cultural. Esa es la propuesta de “Residencia en el Cielo”, proyecto seleccionado que representará a Chile en el a Feria del Libro de Frankfurt 2027. En tanto, la dirección ejecutiva para la participación de nuestro país como Invitado de Honor en la feria profesional del libro más importante a nivel mundial estará a cargo de Nicolás Leyton, editor con más de 12 años de experiencia en el rubro editorial, quien liderará las acciones de este estratégico proyecto.

    “A partir de la firma del acuerdo que oficializó a Chile como país invitado de honor, asumimos la tarea de avanzar con los compromisos que nos demanda esta participación, no solo anclada en el sector editorial, sino como una plataforma que otorga oportunidades tanto para el sector cultural como para otros sectores productivos. En este sentido, el relato curatorial seleccionado resulta convocante, multidisciplinario y representativo de lo que somos como país y de lo que queremos proyectar, a partir de nuestra historia, nuestros cielos, nuestra diversidad territorial y los símbolos que desde allí emergen”, afirmó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán.

    “Residencia en el Cielo”, propone leer la literatura chilena no como una línea cronológica, sino como un espacio-tiempo múltiple, organizado en constelaciones. Sumando, vincular literatura, ciencia, arte y pensamiento, situando a la astronomía como eje identitario y puente entre lo local y lo global. Además de reconocer a Chile como un territorio privilegiado para observar el cosmos, tanto desde su geografía (Atacama y los grandes observatorios astronómicos) como desde su tradición simbólica y literaria.

    El equipo detrás de la propuesta está liderado por José Délano, diseñador y gestor cultural con más de dos décadas de experiencia y radicado en Berlín desde hace más de 10 años. La dirección literaria del proyecto está encabezada por Álvaro Matus, periodista y editor de revista Santiago y también de editorial Hueders. Tiene una amplia trayectoria periodística en medios como La Tercera y El Mercurio, así como otras publicaciones nacionales e internacionales vinculadas al mundo del libro.

    Dentro del equipo creativo también están Álvaro Díaz, periodista y guionista, fundador de Aplaplac y uno de los cocreadores de 31 minutos. El equipo audiovisual será liderado Pablo González, director creativo con más de 20 años de experiencia.

    Finalmente, la construcción de la imagen del proyecto será liderada por Piedad Rivadeneira reconocida directora creativa y diseñadora quien estará a cargo de la identidad visual. Su trabajo será acompañado en comunicaciones por la periodista Josefa Quintana como encargada de comunicaciones y Marisol García como enlace para gestiones de prensa.

    Cabe destacar que para este 2026 se proyecta como una etapa de profundización y expansión del programa, con foco en la profesionalización del ecosistema del libro, el fortalecimiento de la internacionalización y la construcción del relato curatorial de Chile como País Invitado de Honor.

