Luis Slimming, también conocido como Don Comedia, abrió la segunda noche del Festival de Las Condes. El humorista salió al ruedo bromeando con que no lo invitaron al Festival de Viña del Mar, pero que prefería estar en el Parque Padre Hurtado.

Con su comedia característica y el uso del chiste corto, el humorista no le daba un respiro al público. Era normal que mientras se escuchaban los ecos de las risas de la audiencia, Luis Slimming ya estaba contando la siguiente broma.

La rutina de Luis Slimming gozaba de las referencias a diversos personajes. Uno de los que más chistes se llevó fue Rafael Araneda. Incluso, en uno de los momentos más aplaudidos de la noche, recreó el chascarro del presentador de televisión con el canguro en el programa Buenos Días a todos de TVN. La respuesta del público fue contundente, con personas llegando a las lágrimas de la risa.

Tras un chiste que terminó en aplausos, Luis Slimming se puso a tomar agua y dijo “me están aplaudiendo hasta los peos”. Esto como una referencia al chiste de Paul “El Flaco“ Vásquez en el Festival de Olmué.

Los políticos tampoco se salvaron de las bromas del comediante. El humorista dedicó una broma al presidente Gabriel Boric diciendo que el proyecto más rápido de su gestión fue su hija.

Después de recibir la estrella de Las Condes, Luis Slimming continuó mencionando un chiste con los Atletas de la Risa en su programa Entre Broma y Broma. Tras casi 50 minutos, el humorista cerró su espectáculo con un éxito rotundo. Chilevisión marcó el peak de sintonía con más de un millón de personas viendo el show del comediante.

Mira la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes a continuación