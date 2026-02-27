Mon Laferte invita a Akrilla y Javiera Electra para su show en Viña 2026

A esta hora, Mon Laferte inicia su retorno al Festival de Viña 2026, en su tercera vez en el certamen. Se trata de uno de los nombres más esperados de esta versión del espectáculo.

Pero no estará sola.

Según pudo saber Culto, la cantante viñamarina invitará a escena a dos figuras de la actual música chilena: la cantautora y rapera Akrilla, y la artista Javiera Electra, ambas de amplia actividad durante estos días.

Al unirse, interpretarán en formato acústico sobre el escenario de la Quinta Vergara el tema Pa’ donde se fue, parte del disco La trenza, de Laferte.

Eso sí, ahora ella será la protagonista, luego que la viñamarina fuera invitada este miércoles a la presentación de Juanes para interpretar Fotografía.