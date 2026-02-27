SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Mon Laferte invita a Akrilla y Javiera Electra para su show en Viña 2026

    Junto a los dos nombres esenciales de la actual música chilena, Laferte se presentará en el escenario de Viña 2026, en un segmento acústico.

    Claudio VergaraPor 
    Claudio Vergara

    A esta hora, Mon Laferte inicia su retorno al Festival de Viña 2026, en su tercera vez en el certamen. Se trata de uno de los nombres más esperados de esta versión del espectáculo.

    Pero no estará sola.

    Según pudo saber Culto, la cantante viñamarina invitará a escena a dos figuras de la actual música chilena: la cantautora y rapera Akrilla, y la artista Javiera Electra, ambas de amplia actividad durante estos días.

    Al unirse, interpretarán en formato acústico sobre el escenario de la Quinta Vergara el tema Pa’ donde se fue, parte del disco La trenza, de Laferte.

    Eso sí, ahora ella será la protagonista, luego que la viñamarina fuera invitada este miércoles a la presentación de Juanes para interpretar Fotografía.

    Más sobre:Mon LaferteJaviera ElectraAkrillaMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La primera ministra danesa convoca elecciones anticipadas tras un aumento de su popularidad gracias a su apoyo a Groenlandia

    Mon Laferte invita a Akriila y Javiera Electra en Viña y desata el poder femenino en la Quinta Vergara

    La Quinta Vergara pide Gaviota de Platino antes que las de Plata y Oro para Mon Laferte

    La Casa Blanca anuncia que Melania Trump presidirá sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    Cuando Mon Laferte era Norma: la difícil infancia de la estrella del Festival en las calles viñamarinas

    Lo más leído

    1.
    Cuando Mon Laferte era Norma: la difícil infancia de la estrella del Festival en las calles viñamarinas

    Cuando Mon Laferte era Norma: la difícil infancia de la estrella del Festival en las calles viñamarinas

    2.
    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    3.
    Mon Laferte recibirá la Gaviota de Platino en su show de este jueves en Viña 2026

    Mon Laferte recibirá la Gaviota de Platino en su show de este jueves en Viña 2026

    4.
    Un bis que no fue, animadores incómodos y una rutina que no siguió el guion: la frenética trastienda de Asskha Sumathra

    Un bis que no fue, animadores incómodos y una rutina que no siguió el guion: la frenética trastienda de Asskha Sumathra

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026
    Chile

    Comunidad Palestina en Chile advierte “retroceso” ante eventual presencia de empresas israelíes en Fidae 2026

    Óscar Ramírez, presidente (s) de la DC: “Me gustaría seguir conduciendo el partido”

    Boric y Kast agendan encuentro para principios de la próxima semana en medio de crisis por el cable submarino chino

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023
    Negocios

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023

    Catherine Tornel será la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero en futuro gobierno de Kast

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China
    Tendencias

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    En vivo: Alejandro Tabilo choca con el argentino Thiago Tirante en el BCI Seguros Chile Open 2026
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo choca con el argentino Thiago Tirante en el BCI Seguros Chile Open 2026

    Se acaba el sueño de Christian Garin: cae batallando ante Sebastián Báez y es eliminado del BCI Seguros ChileOpen

    Repasa la caída de Christian Garin ante Sebastián Báez por los octavos de final del BCI Seguros Chile Open

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Mon Laferte invita a Akriila y Javiera Electra en Viña y desata el poder femenino en la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Mon Laferte invita a Akriila y Javiera Electra en Viña y desata el poder femenino en la Quinta Vergara

    La Quinta Vergara pide Gaviota de Platino antes que las de Plata y Oro para Mon Laferte

    Mon Laferte invita a Akrilla y Javiera Electra para su show en Viña 2026

    La primera ministra danesa convoca elecciones anticipadas tras un aumento de su popularidad gracias a su apoyo a Groenlandia
    Mundo

    La primera ministra danesa convoca elecciones anticipadas tras un aumento de su popularidad gracias a su apoyo a Groenlandia

    La Casa Blanca anuncia que Melania Trump presidirá sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

    Archivos de Epstein contienen una afirmación explícita pero sin fundamento de que Trump abusó de menores

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?