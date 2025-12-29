SUSCRÍBETE POR $1100
    Muere Cecilia Giménez, la mujer que restauró el Ecce Homo

    Obra original del español Elías García Martínez, la pintura ganó notoriedad mundial en 2012, con el polémico trabajo de una mujer de la comunidad. Falleció a los 94 años.

    Por 
    Equipo de Culto
    Pintado en 1930 por el español Elías García Martínez, el Ecce Homo de Borja ganó notoriedad mundial en 2012, gracias a la restauración a cargo de una mujer aragonesa llamada Cecilia Giménez Zueco. La misma que, según se ha informado este lunes, falleció a los 94 años.

    Inicialmente su labor fue motivo de burlas y hasta de críticas del Ayuntamiento de Borja, que declaró que “actuó por su cuenta, sin ningún permiso y sin contar con una formación adecuada”, asegurando que “se puso a restaurar sin tener la autorización ni el criterio suficiente para hacerlo”. Ella siempre alegó que su trabajo no estaba terminado.

    Sin embargo, la situación se revirtió y al poco tiempo la obra empezó a atraer turistas locales y extranjeros interesados en ver de primera mano al bullado Ecce Homo.

    El dinero recaudado con las entradas se destina en su totalidad a la Fundación Hospital Sancti Spiritus y Santuario de la Misericordia, mismo lugar en el que la mujer estuvo junto a su hijo, quien tiene parálisis cerebral. Finalmente, según detalló RTVE, fue trasladada a otro centro cuando comenzó a sufrir demencia senil.

    Hablar de Cecilia es hablar de madre entregada, de lucha, de fuerza, pero sobre todo es hablar de generosidad, cualidades que le han servido para ganarse el cariño de todo el mundo”, indicaron desde el Santuario.

    En tanto, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la describió como “una persona buena y generosa” que encarna “una pérdida muy llorada en Borja y su comarca”.

