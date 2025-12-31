SUSCRÍBETE POR $1100
    Culto

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    El intérprete estadounidense, recordado por dar vida al corrupto senador Clay Davis y por su icónica muletilla “sheeeeee-it”, falleció este martes en Nueva York, según confirmó la revista Variety.

    Por 
    Roberto Martínez

    El actor Isiah Whitlock Jr., ampliamente reconocido por su papel del senador estatal corrupto Clay Davis en la serie The Wire, falleció este martes en Nueva York a los 71 años, informó la agencia Reuters citando a la revista Variety.

    La noticia fue confirmada por su representante, Brian Liebman, quien comunicó el deceso a través de redes sociales.

    Con una tristeza inmensa comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocías, lo querías. Un actor brillante y una persona aún mejor”, escribió Liebman en Instagram. “Nuestros corazones están rotos. Será profundamente extrañado”, agregó.

    Nacido en el estado de Indiana, Whitlock se consolidó como uno de los actores de carácter más prolíficos de su generación, con una carrera marcada por personajes secundarios de gran fuerza interpretativa.

    Fue, además, un colaborador habitual del director Spike Lee, participando en varias de sus películas más emblemáticas, entre ellas El infiltrado del KKKlan, She Hate Me, La hora 25, Red Hook Summer y Chi-Raq.

    Uno de los sellos más recordados de su carrera fue la célebre muletilla “sheeeeee-it”, una pronunciación alargada de una grosería que comenzó a utilizar en She Hate Me y en La hora 25, y que luego fue incorporada deliberadamente por los guionistas de The Wire.

    El propio Whitlock relató en entrevistas que era detenido en la calle dos o tres veces al día por fanáticos que le pedían repetir la frase, la cual terminó convirtiéndose en un elemento icónico de la serie.

    En un giro autorreferente, el actor llegó incluso a interpretar a un fan obsesionado con The Wire en la comedia Cedar Rapids (2011), reforzando el impacto cultural que tuvo su trabajo en la producción de HBO.

    Además de su rol en The Wire, Whitlock tuvo una destacada trayectoria en cine y televisión.

    Interpretó a un médico en Goodfellas (Buenos muchachos) de Martin Scorsese, participó en programas como Chappelle’s Show y actuó en películas como Pieces of April y Enchanted.

    En el ámbito de la animación, prestó su voz a producciones de Pixar, incluyendo Cars 3 y Lightyear, y había participado también en Hoppers, una comedia de ciencia ficción animada cuyo estreno está previsto para 2026.

    En televisión política, Whitlock fue parte del elenco de Veep, donde entre las temporadas 2 y 4 interpretó a George Maddox, el secretario de Defensa de Estados Unidos que compite en las primarias de 2016 contra el personaje de Selina Meyer, encarnado por Julia Louis-Dreyfus.

