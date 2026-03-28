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    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años

    El histórico músico japonés falleció a causa de un cáncer de esófago. La banda confirmó la noticia a través de un comunicado.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años

    El baterista japonés Shinichiro Sato, reconocido por su trabajo en la banda de J-Rock The Pillows, falleció el pasado 23 de marzo a los 61 años producto de un cáncer de esófago, según informó el grupo a través de sus redes sociales.

    “Aviso de fallecimiento: Shinichiro Sato, baterista, falleció el 23 de marzo a causa de un cáncer de esófago mientras se encontraba bajo tratamiento médico”, señala el comunicado difundido por la agrupación.

    La banda detalló además que el funeral se realizó de manera privada, con la presencia exclusiva de familiares cercanos, y agradeció “a todos aquellos que, a lo largo de los años, enriquecieron la carrera musical” del artista.

    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años Picasa

    Orígen y formación de la banda

    Sato fue uno de los miembros fundadores de The Pillows, agrupación formada en 1987 tras la disolución de la banda Kenzi & the Trips. Junto a Sawao Yamanaka, Yoshiaki Manabe y Kenji Ueda.

    A lo largo de su trayectoria, The Pillows desarrolló un sonido que transitó entre el rock alternativo, el indie y diversas influencias como el reggae o el blues, consolidándose especialmente a fines de los años 90 con discos como Please Mr. Lostman, Runners High y Happy Bivouac.

    El reconocimiento internacional llegó con su participación en la banda sonora del anime FLCL, del estudio Gainax. Canciones como Ride on Shooting Star se transformaron en piezas emblemáticas que ampliaron su audiencia fuera de Japón.

    Durante más de tres décadas de carrera, la banda editó decenas de álbumes y realizó giras internacionales, incluyendo presentaciones en Estados Unidos y México. En 2025, el grupo anunció su separación, poniendo fin a una trayectoria marcada por su constante evolución musical.

    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años
    Más sobre:Shinichiro SatoThe PillowsJapónJ-RockMúsicoFallecimiento

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