Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

Aunque la voz legendaria del grupo Boston fue otra -Brad Delp, quien inflamó el rock con hits como More than a feeling- , Tommy DeCarlo se alzó como un gran sucesor e integró a la agrupación desde 2008 hasta 2026.

Un año presente en que su legado ya es historia: el intérprete falleció este lunes 9 a los 60 años.

Su familia confirmó la noticia en Facebook, revelando que le habían diagnosticado cáncer cerebral el pasado septiembre y que “luchó con una fuerza y un coraje increíbles hasta el final”.

La historia de DeCarlo con Boston es una de las más singulares del rock reciente. Pianista autodidacta y empleado de un Home Depot en Charlotte, Carolina del Norte, creció idolatrando al vocalista original: imitaba sus modales y su estilo, y hasta creció en una banda tributo a Boston.

Tras el suicidio de Delp en 2007, DeCarlo grabó versiones de canciones de Boston y una composición tributo, y las subió a MySpace. Por recomendación familiar, envió el enlace al entorno de la banda. Semanas después, el fundador Tom Scholz lo contactó personalmente, impresionado por la similitud vocal. Lo invitó a un concierto homenaje y luego lo incorporó como miembro permanente.

Según ha repotado Rolling Stone, DeCarlo giró con Boston durante casi 20 años y aportó voces al álbum de 2013 Life, Love & Hope. También formó un proyecto junto a su hijo, lanzando dos discos. En 2015 describió la experiencia como “casi indescriptible”: “Es una sensación increíble que los fans y la banda comparten en ese momento de música”.