SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    El artista se integró como cantante luego de ser fan y encabezar una banda tributo, en una de las historias más sorprendentes del rock reciente. Fue parte de Boston en las últimas dos décadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Aunque la voz legendaria del grupo Boston fue otra -Brad Delp, quien inflamó el rock con hits como More than a feeling- , Tommy DeCarlo se alzó como un gran sucesor e integró a la agrupación desde 2008 hasta 2026.

    Un año presente en que su legado ya es historia: el intérprete falleció este lunes 9 a los 60 años.

    Su familia confirmó la noticia en Facebook, revelando que le habían diagnosticado cáncer cerebral el pasado septiembre y que “luchó con una fuerza y un coraje increíbles hasta el final”.

    La historia de DeCarlo con Boston es una de las más singulares del rock reciente. Pianista autodidacta y empleado de un Home Depot en Charlotte, Carolina del Norte, creció idolatrando al vocalista original: imitaba sus modales y su estilo, y hasta creció en una banda tributo a Boston.

    Tras el suicidio de Delp en 2007, DeCarlo grabó versiones de canciones de Boston y una composición tributo, y las subió a MySpace. Por recomendación familiar, envió el enlace al entorno de la banda. Semanas después, el fundador Tom Scholz lo contactó personalmente, impresionado por la similitud vocal. Lo invitó a un concierto homenaje y luego lo incorporó como miembro permanente.

    Según ha repotado Rolling Stone, DeCarlo giró con Boston durante casi 20 años y aportó voces al álbum de 2013 Life, Love & Hope. También formó un proyecto junto a su hijo, lanzando dos discos. En 2015 describió la experiencia como “casi indescriptible”: “Es una sensación increíble que los fans y la banda comparten en ese momento de música”.

    Más sobre:BostonTommy DeCarloMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Poduje responde mensaje de Montes sobre plan urbano del gobierno de Kast: “Las mentiras del ministro han sido reiteradas”

    Bolivia y Chile formalizan exención de visas para pasaportes diplomáticos y oficiales

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Llaman a evacuar sector Miguel Ángel Alto en Valparaíso por incendio forestal

    Lo más leído

    1.
    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    2.
    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    3.
    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    4.
    Lollapalooza contra Adidas: Autoridad aeronáutica inicia investigación contra la marca por sobrevuelo no autorizado

    Lollapalooza contra Adidas: Autoridad aeronáutica inicia investigación contra la marca por sobrevuelo no autorizado

    5.
    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Poduje responde mensaje de Montes sobre plan urbano del gobierno de Kast: “Las mentiras del ministro han sido reiteradas”
    Chile

    Poduje responde mensaje de Montes sobre plan urbano del gobierno de Kast: “Las mentiras del ministro han sido reiteradas”

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Bolivia y Chile formalizan exención de visas para pasaportes diplomáticos y oficiales

    Rodrigo Vergara ve “titánica” la meta de crecer 4%, advierte ajuste fiscal “más duro” y rechaza eliminar contribuciones
    Negocios

    Rodrigo Vergara ve “titánica” la meta de crecer 4%, advierte ajuste fiscal “más duro” y rechaza eliminar contribuciones

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”
    Tendencias

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Bolivia presenta su nómina para el repechaje del Mundial sin Marcelo Moreno Martins
    El Deportivo

    Bolivia presenta su nómina para el repechaje del Mundial sin Marcelo Moreno Martins

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”

    Nicolás Bisquertt hace historia al obtener el primer diploma paralímpico de Invierno para Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy
    Cultura y entretención

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood sobre su regreso al mundo del Señor de los Anillos

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias
    Mundo

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso