Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años
El artista se integró como cantante luego de ser fan y encabezar una banda tributo, en una de las historias más sorprendentes del rock reciente. Fue parte de Boston en las últimas dos décadas.
Aunque la voz legendaria del grupo Boston fue otra -Brad Delp, quien inflamó el rock con hits como More than a feeling- , Tommy DeCarlo se alzó como un gran sucesor e integró a la agrupación desde 2008 hasta 2026.
Un año presente en que su legado ya es historia: el intérprete falleció este lunes 9 a los 60 años.
Su familia confirmó la noticia en Facebook, revelando que le habían diagnosticado cáncer cerebral el pasado septiembre y que “luchó con una fuerza y un coraje increíbles hasta el final”.
La historia de DeCarlo con Boston es una de las más singulares del rock reciente. Pianista autodidacta y empleado de un Home Depot en Charlotte, Carolina del Norte, creció idolatrando al vocalista original: imitaba sus modales y su estilo, y hasta creció en una banda tributo a Boston.
Tras el suicidio de Delp en 2007, DeCarlo grabó versiones de canciones de Boston y una composición tributo, y las subió a MySpace. Por recomendación familiar, envió el enlace al entorno de la banda. Semanas después, el fundador Tom Scholz lo contactó personalmente, impresionado por la similitud vocal. Lo invitó a un concierto homenaje y luego lo incorporó como miembro permanente.
Según ha repotado Rolling Stone, DeCarlo giró con Boston durante casi 20 años y aportó voces al álbum de 2013 Life, Love & Hope. También formó un proyecto junto a su hijo, lanzando dos discos. En 2015 describió la experiencia como “casi indescriptible”: “Es una sensación increíble que los fans y la banda comparten en ese momento de música”.
