Obras de cinco países y funciones en regiones marcan la 13ª versión del festival La Rebelión de los Muñecos

Entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre, La Rebelión de los Muñecos volverá a tomarse la cartelera y a llenar los escenarios de marionetas. La 13ª versión del Festival Internacional de Teatro de Animación, organizado por la compañía Viajeinmóvil, dará cita a compañías de cinco países (Chile, Argentina, Brasil, España y Francia) y obras que exploran las técnicas de manipulación de objetos y títeres para narrar historias con humor, poesía y asombro.

Las funciones se desarrollarán en el Teatro Viajeinmóvil (Pasaje Amelia 2151, comuna de Independencia) y en extensiones en Valparaíso (Casa OANI), Puerto Varas (Centro Cultural Molino Machmar), La Serena (Teatro Puerto), Isla de Maipo (Centro de las Artes Isla Maipo) y Lampa (Centro Cultural de Lampa). En paralelo, se desplegará una nutrida oferta de talleres, actividades de mediación y formación orientadas tanto a artistas como a la comunidad. *Las entradas para todos los espectáculos son “a la gorra” (aporte voluntario) y con inscripción previa en el sitio web del teatro.

El puntapié inicial será el sábado 11 de octubre en la Plaza Chacabuco de Independencia, afuera de la misma estación de Metro, donde una maratón de funciones Lambe Lambe acercará el teatro en miniatura al espacio público.

Se presentarán seis montajes breves: El juego de las aves (La Chiricoca), inspirado en la cueca chilena y su vínculo con la naturaleza; El viaje hasta el Wenemapu y Espíritus de hojalata (Teatro Esqueleto), que abordan la cosmovisión mapuche-lafkenche y las memorias de la pampa nortina; KIKA, una mirada al mundo con ojos de niña (Escena Cuántica), relato migrante en un barco poético; La pequeña Violeta (Madeleine Bernal Arias), sobre el descubrimiento del juego y la compañía; y Mar-a-millas (Teatro Pegote), travesía submarina que conecta el mar con lo humano. De entre 3 y 10 minutos de duración, las funciones serán en bloques entre las 10:00 y las 14:00 horas, y están pensadas para público desde los 4 años.

“Cuando partimos en 2009, el prejuicio era que los títeres eran cosa de cumpleaños: un público ‘menor’ y obras ‘menores’. La Rebelión de los Muñecos nació para discutir esa etiqueta”, dice Jaime Lorca, director de Viajeinmóvil. “Mira lo que ha hecho Tita Iacobelli con Chaika o Loco, o lo que hicimos con Otelo: teatro a secas, sin el apéndice de ‘infantil’ o ‘familiar’. En estos años hemos ayudado a desarmar esa mirada”.

Tras este primer hito en espacio público, la sala de Independencia abrirá sus puertas e inaugurará la programación internacional. El jueves 17 y viernes 18 de octubre, a las 19:00 horas, la compañía española Zero en Conducta estrenará en Chile La dernière danse de Brigitte (55 min, desde los 10 años), un retrato poético de la vejez donde los recuerdos se guardan como el último equipaje antes de partir. El mismo colectivo regresará el domingo 19, a las 12:00 horas, con Trashhh!!! (30 min, desde 4 años), una tragicomedia entrañable protagonizada por una bolsa de basura que sueña con ser estrella.

Desde Brasil llega el histórico Grupo Sobrevento, que el sábado 25 de octubre a las 19:00 horas presentará Benedito no Pilão (50 min, todo público), homenaje al teatro popular del mamulengo; y el domingo 26, a las 12:00 horas, Bailarina (30 min, para bebés de 6 meses a 3 años), delicada pieza de objetos y música que explora la maternidad y los primeros vínculos. Ambas funciones serán en el Teatro Viajeinmóvil (Independencia).

La programación internacional continuará en la sala de Independencia el domingo 9 de noviembre a las 12:00 horas con Chafa y la oveja indomable, de la compañía argentina Lupa (55 min, desde 6 años), protagonizada por un conejo insomne que descubre amistad y aventura en la cuenta de ovejas.

Francia, en tanto, aterriza en esta versión del certamen con dos montajes. El sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas, La Barde presentará Jubilä (90 min, desde 7 años), concierto teatral de Leïla Martial que cruza clown, música y lenguas inventadas en un viaje emocional único. Y para cerrar, la compañía Rocking Chair ofrecerá L’Art d’Accommoder les restes (55 min, desde 6 años), un espectáculo que rinde homenaje a la vejez y a la memoria a través de marionetas de tamaño humano y música en vivo. Esta última tendrá funciones el sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas y el domingo 30 a las 12:00 horas en la sala de Independencia.

“No programamos para llenar una parrilla, programamos para defender una idea: que el teatro de animación es un lenguaje potente y contemporáneo”, asegura Lorca: “Por eso mezclamos compañías con gramáticas muy distintas, puestas que dialogan con memoria, humor y riesgo. La selección de este año responde a esa tensión: piezas que conmueven, sí, pero que además empujan el oficio un paso más allá”.

Extensiones y espacio público: La Rebelión viaja por Chile y sale a la calle

Desde su primera edición en 2009, La Rebelión de los Muñecos se ha consolidado como un espacio único en Chile y Latinoamérica para el teatro de animación, objetos y marionetas, un punto de encuentro donde conviven la investigación escénica, la creación para diversas audiencias y la circulación de obras nacionales e internacionales.

Su 13ª edición se proyecta como la más internacional desde el periodo de pandemia, ampliando no solo el espectro de lenguajes –del lambe-lambe a las marionetas de tamaño humano, del teatro de objetos al musical–, sino también de públicos, con propuestas que van desde bebés hasta jóvenes y adultos, y de territorios, con una red de extensiones que llevan el festival a dos comunas fuera de Santiago y a tres regiones del país.

El Centro de las Artes Isla Maipo recibirá el 24 de octubre a la obra Antuco, de la destacada compañía chilena Silencio Blanco (55 min, desde 14 años), inspirada en la tragedia de 2005 en la cordillera del Biobío, donde 44 conscriptos y un sargento murieron en medio de una marcha militar. La obra indaga en la relación de niños y jóvenes con el mundo castrense y en la fragilidad de los sueños frente a un sistema que exige y abandona.

En la comuna de Lampa, el 30 de octubre, el Centro Cultural de Lampa será escenario de Laika y los misterios del espacio de Pupa Teatro (45 min, desde 6 años), que mezcla ciencia, ficción y ternura animal para reimaginar el viaje de la perra soviética más allá de las fronteras del planeta.

Chafa y la oveja indomable, de la compañía argentina Lupa, llegará también al Centro Cultural Molino Machmar de Puerto Varas, el 5 de noviembre (55 min, desde 6 años), donde un conejo insomne encuentra amistad en la cuenta de ovejas. El montaje tendrá además doble función en Casa OANI de Valparaíso el 7 de noviembre (a las 10:00 y 19:00 h), reforzando los lazos del festival con una de las ciudades que más ha acogido al teatro de marionetas en Chile.

El vínculo con el espacio público se reafirma en la Región Metropolitana con El monólogo de un árbol de Carro Nómade – Teatro Itinerante, que se presentará en la Cancha vecinal de la Junta de Vecinos n°3 (Independencia) el 8 de noviembre y en el Parque El Mirador el 14 de noviembre (17:00 y 19:00 h, 45 min, desde 6 años). Esta comedia interactiva propone un juego entre distintos “árboles” que el público ayuda a elegir, para finalmente entregar un mensaje onírico y reflexivo sobre el cuidado del medioambiente.

El recorrido cerrará en la Región de Coquimbo: el 28 de noviembre, a las 16:00 horas, el Teatro Puerto de La Serena presentará Pionero de Candilejas (50 min, desde 6 años), donde un niño fascinado por las aves y su profesora de historia convierten una espera de colegio en una investigación llena de misterio y complicidad.

Actividades formativas: para artistas y para la comunidad

La Rebelión entiende la formación como un eje de acceso y circulación de saberes. Esta edición ofrece seis talleres para artistas, técnicos y estudiantes, que van desde la composición físico-objetual hasta la construcción de mecanismos, la iluminación y la creación para la primera infancia.

“La formación es una arista central del festival y va dirigido a distintos públicos. Para la comunidad artística es particularmente importante porque en Chile no existen escuelas formales que impartan formación en teatro de animación y esa es una de las tareas que el festival intenta cumplir año a año. En ese sentido la oferta es muy diversa; vamos a tener talleres que abordan desde el manejo del cuerpo con la compañía española Zero en conducta, hasta cómo crear mecanismos con objetos con el chileno Tomás O’Ryan, por ejemplo. El teatro de animación es un lenguaje que tiene infinidad de posibilidades para crear espectáculos dirigidos a distintos públicos. Por eso, en esta edición quisimos ahondar en la primera infancia con una obra y un taller dirigido por la compañía brasileña Sobrevento, que tiene una vasta trayectoria”, explica Karla Sandoval, productora ejecutiva del festival.

El sábado 11 de octubre, 11:00 a 13:00, el actor y pedagogo Felipe Cuevas liderará Personajes en Miniaturas (todo público): una experiencia lúdica de lambe-lambe que invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a construir personajes en pequeña escala con materiales simples y reciclados, explorando síntesis visual y narrativa en un ambiente abierto y colaborativo.

El lunes 14 de octubre, 18:00 a 20:30, la artista y docente Diana Fraczinet (Teatro Niña Imaginaria) impartirá La Dimensión pedagógica de los objetos, dirigido a docentes y artistas-educadores, donde abordará estrategias para incorporar teatro de objetos en contextos educativos, desde la animación y la creación de microescenas. Requiere sala amplia, mesas de apoyo, pizarra, proyector y materiales básicos (tijeras, papeles, cintas, etc.).

El miércoles 16 de octubre, 17:00, Zero en Conducta (España) dictará La Mecánica del Alma para artistas escénicos con o sin experiencia en títeres: una metodología de composición que cruza mimo corporal (Decroux), danza y manipulación directa, afinando la escucha entre cuerpo y objeto para expandir el lenguaje del teatro de animación.

Desde Brasil, el jueves 24 de octubre, 18:00 a 21:00, Sandra Vargas y Luiz André Cherubini de Grupo Sobrevento impartirá El Teatro de Objetos para la primera infancia (artistas que trabajan en el cruce arte-educación): improvisaciones y poética íntima para bebés, con foco en la mirada, el vínculo y la creación de escenas. Se solicita ropa cómoda y traer 10 objetos cotidianos más 2 objetos-recuerdo (uno “bueno” y uno “malo” de la infancia).

Del 3 al 7 de noviembre, de 16:00 a 20:00, O’Ryan Lab – Tomás O’Ryan impartirá Construcción de mecanismos de marionetas, taller que explorará sistemas mecánicos sencillos para apertura de boca y parpadeo activables con una sola mano. El foco está 100% en la ingeniería funcional (sin pintura ni acabados). Requisitos: experiencia previa en escultura, worbla, pintura y/o construcción de máscaras o marionetas. Dirigido para mayores de 18 con experiencia teatral previa.

El 10 y 11 de noviembre, de 18:00 a 21:00, el destacado director argentino Eugenio Deoseffe (Lupa) conducirá Objeto Payaso, un intensivo para encontrar comicidad desde el objeto, trabajando error, torpeza y absurdo, del juego al estado payaso y su traslado a escenas breves. Pensado para personas con experiencia en clown/títeres/objetos, se pide traer un títere propio y ropa cómoda.

Cierra la nómina de talleres Tito Velásquez con Iluminando hilos, los días 18, 19, 25 y 26 de noviembre, 10:00 a 13:00, una aproximación a la teoría de la luz y su aplicación dramatúrgica en marionetas y objetos, con fuentes tradicionales y LED digitales. Sugerencia: traer algún objeto o marioneta para iluminar. Para mayores de 18 años.

2º Encuentro de Gestión e Internacionalización en Teatro de Animación

El viernes 21 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas, Teatro Viajeinmóvil será sede del 2º Encuentro de Gestión e Internacionalización en Teatro de Animación, actividad formativa creada en el marco de La Rebelión de los Muñecos que busca articular experiencias reales del circuito artístico, herramientas de comunicación y un espacio de diálogo sectorial para fortalecer la presencia internacional del teatro de animación.

Titiriteros, artistas escénicos y compañías que trabajan con materialidades, marionetas y teatro de objetos están convocados a una jornada intensiva para pensar, proyectar y circular su trabajo fuera de Chile. Inscripciones en el sitio web.

“La formación no es un anexo del festival, es su columna”, apunta Jaime Lorca. “Los talleres, el encuentro de gestión e internacionalización, las residencias creativas: todo está pensado para que los artistas salgan con herramientas concretas –desde cómo construir sus marionetas, armar un pitch de su obra hasta cómo circular afuera, en otros países– y, al mismo tiempo, para hacer comunidad. Si el escenario crece, tiene que crecer también la caja de herramientas”.

Actividades escolares: marionetas en las aulas

La Rebelión fortalece también su línea de formación de públicos con funciones y laboratorios para entornos educativos, pensados para primera infancia, niñez y enseñanza básica.

En la sala principal de Teatro Viajeinmóvil, el martes 14 de octubre, a las 10:00 horas, se presentará Frankenstein de Viajeinmóvil (55 min, desde 10 años), una lectura escénica del clásico de Mary Shelley dirigida y protagonizada por Jaime Lorca.

El 22 y 23 de octubre, 10:30 h, el Jardín Infantil Regacito acogerá una función de Bailarina de Grupo Sobrevento (Brasil) (30 min, 6–36 meses). El montaje de teatro de objetos propone, con textos y silencios, una experiencia sensorial íntima en torno a la madre, el regalo de una cajita de música y el recomenzar.

El lunes 17 de noviembre, en la Escuela libre Gaspi y Susi