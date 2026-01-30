Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena
Los suecos se presentarán el próximo 1 de noviembre en el Movistar Arena, en el marco de su “Latin American Tour Pt.2". La venta general de entradas arranca el miércoles 4 de febrero por el sistema Puntoticket.
Los suecos Opeth, ineludibles del metal progresivo, agendan su regreso a Chile, con un concierto el próximo 1 de noviembre en el Movistar Arena.
Con más de tres décadas expandiendo los límites del metal, la banda sueca se ha consolidado como una de las fuerzas más influyentes y respetadas del género a nivel global.
El grupo regresa al país en el marco de su “Latin American Tour Pt.2”, una cita que anticipa intensidad, atmósferas densas y clásicos imprescindibles.
Si bien la gira contempla material de su más reciente trabajo, The Last Will & Testament (2024), el eje del espectáculo estará puesto en la experiencia en vivo y en la magnitud de su catálogo.
Así, la presentación estará enfocada en un repaso por sus grandes clásicos y composiciones más emblemáticas, recorriendo distintas etapas de su trayectoria y reafirmando a Opeth como un nombre esencial dentro del metal moderno.
La preventa de entradas, con 20% de descuento arranca el lunes 2 de febrero, desde las 10:00 a.m. Luego viene la venta general, el miércoles 4 de febrero o inmediatamente después de agotarse la preventa de entradas. Todo en el sistema Puntoticket.
Valores:
Tribuna – $35.000
Platea Alta – $59.000 (Sin numeración)
Cancha – $69.000
Platea Baja – $79.000 (Sin numeración)
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.