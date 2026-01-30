Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

Los suecos Opeth, ineludibles del metal progresivo, agendan su regreso a Chile, con un concierto el próximo 1 de noviembre en el Movistar Arena.

Con más de tres décadas expandiendo los límites del metal, la banda sueca se ha consolidado como una de las fuerzas más influyentes y respetadas del género a nivel global.

El grupo regresa al país en el marco de su “Latin American Tour Pt.2”, una cita que anticipa intensidad, atmósferas densas y clásicos imprescindibles.

Si bien la gira contempla material de su más reciente trabajo, The Last Will & Testament (2024), el eje del espectáculo estará puesto en la experiencia en vivo y en la magnitud de su catálogo.

Así, la presentación estará enfocada en un repaso por sus grandes clásicos y composiciones más emblemáticas, recorriendo distintas etapas de su trayectoria y reafirmando a Opeth como un nombre esencial dentro del metal moderno.

La preventa de entradas, con 20% de descuento arranca el lunes 2 de febrero, desde las 10:00 a.m. Luego viene la venta general, el miércoles 4 de febrero o inmediatamente después de agotarse la preventa de entradas. Todo en el sistema Puntoticket.

Valores:

Tribuna – $35.000

Platea Alta – $59.000 (Sin numeración)

Cancha – $69.000

Platea Baja – $79.000 (Sin numeración)