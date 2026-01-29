SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La Moneda, la Biblioteca Nacional y los museos: los panoramas para el primer Día de los Patrimonios en Verano

    La primera edición del Día de los Patrimonios en Verano se hará el sábado 31 de enero. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio busca ampliar las instancias de participación ciudadana. En el evento se podrán visitar edificios emblemáticos como La Moneda, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional de Historia Natural.

    Por 
    Daniel Cañete
    Santiago, 26 de mayo de 2023. El Palacio de La Moneda es preparada para recibir a los visitantes por el Dia del Patrimonio Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este sábado 31 de enero, se realizará por primera vez el Día de los Patrimonios en Verano. En plena temporada estival, el evento contará con más de mil actividades a lo largo de todo el país. Los recorridos tienen un carácter familiar, por tanto, son para todas las edades. En conversación con Culto, Carolina Pérez, subsecretaria del Patrimonio Cultural, destaca que la instancia será “gratuita, descentralizada y democrática”.

    El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es la organizadora de esta edición, a través del Servicio Nacional del Patrimonio. En su página web se destaca que la actividad se realiza en este periodo del año debido al impacto positivo que ha tenido en la ciudadanía. “Potencia a las comunas durante los meses de enero y febrero”, detalla.

    Una duda común es si esta celebración va a reemplazar a la edición de mayo. El Ministerio aclara en su página web que el evento de verano se suma como una instancia nueva para ampliar la participación ciudadana durante el año.

    La subsecretaria Carolina Pérez destaca que desde el sector han empujado la programación patrimonial con financiamiento específico. “Que permita que la ciudadanía se acerque y cuide su patrimonio durante todo el año”, enfatiza a Culto.

    También, debido a la emergencia en las regiones del Ñuble y Biobío por los incendios, el evento tendrá puntos en los que se podrá donar a una colecta en coordinación con Techo Chile y Banco Estado.

    El periodo para inscribir actividades como organizador fue desde el 6 de enero hasta el 28 del mismo mes. Las organizaciones reciben el beneficio de obtener material gráfico impreso, disposición de voluntarios y un traductor de lenguaje de señas.

    Las actividades disponibles se pueden revisar por el portal web del Día de los Patrimonios. En el buscador, se puede buscar por nombre de la actividad, región donde se realizará, modalidad del recorrido (virtual o presencial) y el horario. Además, también se puede examinar por enfoque de género, accesibilidad, si es para niños y adolescentes, participación de pueblos originarios y participación del patrimonio cultural inmaterial.

    Recorridos

    Como en otros eventos patrimoniales, La Moneda abrirá sus puertas a las personas que quieran transitar la sede presidencial. La visita considera el cruce por el patio del palacio y una guía por los salones del primer piso. Para la inscripción se debe hacer por la página web www.patrimoniopresidencia.cl.

    La Biblioteca Nacional, ubicado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 651, es otra de las edificaciones patrimoniales que tendrán visitas este fin de semana. El enfoque del recorrido será homenajear los 80 años del Nobel de Literatura de Gabriela Mistral. Además, el lugar también tendrá una ruta virtual donde se podrá recorrer el inmueble.

    Otro de los recorridos que se podrán hacer durante el sábado 31 de enero es el Museo Nacional de Historia Natural, situado al interior del Parque Quinta Normal. La apertura de puertas será a las 10:00 hasta las 17:30. Además, en el mismo edificio, estará la visita guiada a la “Exposición Plantas y seres mágicos de Chiloé”, sin embargo, sus cupos ya están completos.

    También estará abierto el Museo de Arte Precolombino (Bandera 361, Santiago) desde las 14:00 horas hasta las 18:00. En el edifico habrá tres recorridos especiales: “Piercings y Tatuajes: El cuerpo en el pasado y el presente”, “Los secretos de las piezas del museo” y “Visita especial: Lo vivo y lo presente desde el pasado hasta el hoy”. La inscripción será por orden de llegada.

    El evento también contará con actividades diferentes a los paseos tradicionales. Por ejemplo, el recorrido “3 misterios sin resolver” que se realiza a las afueras de la estación de metro Bellas Artes. Esta es una ruta familiar con una duración de 1 hora y 20 minutos con aparatos y libros relacionados con lo paranormal. Para inscribirse en este recorrido, hay que hablar por mensaje directo de Instagram a @rinconpatrimonialchileno.

    Para los aficionados a los automóviles también habrá actividades llamativas. En el recorrido “Alameda de vuelta al pasado” desfilarán aproximadamente 300 autos de los años 1940 hasta 1980. La ruta empezará a las 10:30 de la mañana y tendrá una duración de dos horas y media.

    El Museo Regional de Atacama, que se inaugurará hoy 29 de enero, abrirá por primera vez sus puertas al público el sábado en el Día de los Patrimonio Verano 2026. El edificio ubicado en Alameda Manuel Antonio Matta 265, Copiapó ganó el Premio Aporte Urbano de 2025 en la categoría de Mejor Proyecto de Infraestructura Urbana - Edificación Pública.

    Lee también:

    Más sobre:Día de los PatrimoniosLa Tercera PMCarolina PérezLa MonedaMinisterio de CulturaBiblioteca NacionalMuseo Nacional de Historia NaturalMuseo de Arte PrecolombinoMuseo Regional de AtacamaArteArte Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago

    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    Toledo, alcalde de Puente Alto: “La gestión de Boric en seguridad fue deficiente”

    Pacto para presidir la Cámara: tentación de la derecha ahora amenaza con quebrar alianza de la antigua Concertación

    Lo más leído

    1.
    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    2.
    Con dos partes, un ojo y muy intenso: las claves del show de My Chemical Romance en el Estadio Bicentenario

    Con dos partes, un ojo y muy intenso: las claves del show de My Chemical Romance en el Estadio Bicentenario

    3.
    “Buen tributo a su propio legado” y “completamente olvidable”: el debate que deja el último disco de Megadeth

    “Buen tributo a su propio legado” y “completamente olvidable”: el debate que deja el último disco de Megadeth

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar
    Chile

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar

    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    Toledo, alcalde de Puente Alto: “La gestión de Boric en seguridad fue deficiente”

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago
    Negocios

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Ganancias de los bancos subieron a cerca de US$6.000 millones el 2025

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Paqui Meneghini responde a las amenazas de la barra brava de la U: “Quiero que el partido se juegue con normalidad”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini responde a las amenazas de la barra brava de la U: “Quiero que el partido se juegue con normalidad”

    Rendimiento deportivo y amenazas de la barra: los temores cruzados de la U antes del debut ante Audax Italiano

    Visita del COI y garantías estatales: la ruta de Santiago para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming
    Cultura y entretención

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    La Moneda, la Biblioteca Nacional y los museos: los panoramas para el primer Día de los Patrimonios en Verano

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”
    Mundo

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó