La Moneda, la Biblioteca Nacional y los museos: los panoramas para el primer Día de los Patrimonios en Verano

Este sábado 31 de enero, se realizará por primera vez el Día de los Patrimonios en Verano. En plena temporada estival, el evento contará con más de mil actividades a lo largo de todo el país. Los recorridos tienen un carácter familiar, por tanto, son para todas las edades. En conversación con Culto, Carolina Pérez, subsecretaria del Patrimonio Cultural, destaca que la instancia será “gratuita, descentralizada y democrática”.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es la organizadora de esta edición, a través del Servicio Nacional del Patrimonio. En su página web se destaca que la actividad se realiza en este periodo del año debido al impacto positivo que ha tenido en la ciudadanía. “Potencia a las comunas durante los meses de enero y febrero”, detalla.

Una duda común es si esta celebración va a reemplazar a la edición de mayo. El Ministerio aclara en su página web que el evento de verano se suma como una instancia nueva para ampliar la participación ciudadana durante el año.

La subsecretaria Carolina Pérez destaca que desde el sector han empujado la programación patrimonial con financiamiento específico. “Que permita que la ciudadanía se acerque y cuide su patrimonio durante todo el año”, enfatiza a Culto.

También, debido a la emergencia en las regiones del Ñuble y Biobío por los incendios, el evento tendrá puntos en los que se podrá donar a una colecta en coordinación con Techo Chile y Banco Estado.

El periodo para inscribir actividades como organizador fue desde el 6 de enero hasta el 28 del mismo mes. Las organizaciones reciben el beneficio de obtener material gráfico impreso, disposición de voluntarios y un traductor de lenguaje de señas.

Las actividades disponibles se pueden revisar por el portal web del Día de los Patrimonios. En el buscador, se puede buscar por nombre de la actividad, región donde se realizará, modalidad del recorrido (virtual o presencial) y el horario. Además, también se puede examinar por enfoque de género, accesibilidad, si es para niños y adolescentes, participación de pueblos originarios y participación del patrimonio cultural inmaterial.

Recorridos

Como en otros eventos patrimoniales, La Moneda abrirá sus puertas a las personas que quieran transitar la sede presidencial. La visita considera el cruce por el patio del palacio y una guía por los salones del primer piso. Para la inscripción se debe hacer por la página web www.patrimoniopresidencia.cl .

La Biblioteca Nacional, ubicado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 651, es otra de las edificaciones patrimoniales que tendrán visitas este fin de semana. El enfoque del recorrido será homenajear los 80 años del Nobel de Literatura de Gabriela Mistral. Además, el lugar también tendrá una ruta virtual donde se podrá recorrer el inmueble.

Otro de los recorridos que se podrán hacer durante el sábado 31 de enero es el Museo Nacional de Historia Natural, situado al interior del Parque Quinta Normal. La apertura de puertas será a las 10:00 hasta las 17:30. Además, en el mismo edificio, estará la visita guiada a la “Exposición Plantas y seres mágicos de Chiloé”, sin embargo, sus cupos ya están completos.

También estará abierto el Museo de Arte Precolombino (Bandera 361, Santiago) desde las 14:00 horas hasta las 18:00. En el edifico habrá tres recorridos especiales: “Piercings y Tatuajes: El cuerpo en el pasado y el presente”, “Los secretos de las piezas del museo” y “Visita especial: Lo vivo y lo presente desde el pasado hasta el hoy”. La inscripción será por orden de llegada.

El evento también contará con actividades diferentes a los paseos tradicionales. Por ejemplo, el recorrido “3 misterios sin resolver” que se realiza a las afueras de la estación de metro Bellas Artes. Esta es una ruta familiar con una duración de 1 hora y 20 minutos con aparatos y libros relacionados con lo paranormal. Para inscribirse en este recorrido, hay que hablar por mensaje directo de Instagram a @rinconpatrimonialchileno.

Para los aficionados a los automóviles también habrá actividades llamativas. En el recorrido “Alameda de vuelta al pasado” desfilarán aproximadamente 300 autos de los años 1940 hasta 1980. La ruta empezará a las 10:30 de la mañana y tendrá una duración de dos horas y media.

El Museo Regional de Atacama, que se inaugurará hoy 29 de enero, abrirá por primera vez sus puertas al público el sábado en el Día de los Patrimonio Verano 2026. El edificio ubicado en Alameda Manuel Antonio Matta 265, Copiapó ganó el Premio Aporte Urbano de 2025 en la categoría de Mejor Proyecto de Infraestructura Urbana - Edificación Pública.