La misteriosa mirada del flamenco se estrena en marzo en los cines chilenos

La película chilena La misteriosa mirada del flamenco alista su estreno en las salas nacionales. La ópera prima de Diego Céspedes llegará el próximo 12 de marzo.

El hito ocurrirá justo unos días antes de la participación del filme en los Premios Goya, en Barcelona, España. Evento en el que está compitiendo como Mejor Película Iberoamericana.

Producida por Quijote Films, la película ha cautivado con una propuesta que mezcla el realismo mágico, el drama y una estética de “western moderno” en pleno Desierto de Atacama.

“Me interesa transmitir la búsqueda de la ternura, incluso en contextos de violencia. El público encontrará personajes que construyen su propia familia como una forma de tener un lugar en el mundo, algo profundamente humano y universal” explica Diego Céspedes en un comunicado.

La llegada a los cines chilenos culmina la rotación del filme por eventos internacionales; ya pasó por el Festival de Cannes 2025, ganado el Gran Premio (Grand Prix) de la sección Un Certain Regard, la segunda más importante del certamen. También en el Festival de San Sebastián 2025, galardonada con el Premio Sebastiane Latino y el Premio Dama de la Juventud. También en el Festival de Bruselas (BRIFF), Festival de Cine de Lima 2025 y la participación en los Premios Goya 2026 como Mejor Película Iberoamericana.

Mira el trailer de La Misteriosa mirada del Flamenco a continuación