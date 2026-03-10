Pablo Escobar desde la óptica de su hijo: mira el trailer de nueva serie que debutará en abril

Como toda figura adherida a la cultura popular, Pablo Escobar Gaviria no deja de inspirar nuevos proyectos. Esta vez se trata de Dear killer nannies: Criado por sicarios, serie inspirada en la niñez y adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del narcoterrorista colombiano.

Respaldada por Hulu, la producción recrea en detalle Colombia durante los años 80 y 90, y muestra el contraste entre la inocencia de un niño y el entorno violento en el que crece, mientras descubre progresivamente el verdadero rostro de su papá y el impacto de sus actos en quienes lo rodean.

@Leo D'Cossio

Grabada en locaciones de Bogotá y Medellín, la serie de ocho episodios tiene a John Leguizamo como Escobar Gaviria y a tres actores en el rol de Juan Pablo Escobar (Janer Villareal, Miguel Tamayo, Miguel Ángel “Orion” García).

Dear killer nannies: Criado por sicarios cuenta con Sebastián Ortega como showrunner y está inspirada en los relatos del hijo de Escobar (hoy de 49 años), quien se desempeña como creador de la ficción junto a Ortega y Pablo Farina.

La producción debutará el 1 de abril en Disney+ en Latinoamérica y a otros mercados internacionales, y a Hulu en Estados Unidos.

Revisa el trailer a continuación: