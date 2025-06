Paola Giannini y Sara Becker protagonizan nueva obra en Zoco con música de Ennio Morricone

Todo parte con un olvido. Pequeño, casi imperceptible, pero cada vez más frecuente. Detalles mínimos –nombres, direcciones, rutinas– comienzan a resquebrajar la estabilidad de una familia. En el Santiago actual, una mujer de 48 años enfrenta los tempranos signos de una enfermedad, mientras su hija, con quien mantiene una relación distante, intenta comprender qué está cambiando realmente: si la memoria de su madre o el vínculo que las une.

Así comienza Recuérdame, mi vida, el nuevo estreno que marca el debut de la dramaturgia chilena en el Centro para las Artes Zoco, en una coproducción junto a la destacada productora Cultura Capital, responsable de éxitos de cartelera como Morir de amor y Mercury: la leyenda. El montaje, dirigido por Jesús Urqueta y protagonizado por Paola Giannini y Sara Becker, debuta el 5 de julio en el teatro ubicado en Avenida La Dehesa 1500, Lo Barnechea.

Escrita por Emilia Noguera y con una puesta en escena de atmósfera íntima –con diseño integral de Laurene Lemaitre, universo sonoro de Marcelo Martínez y realización escenográfica de Fernando Quiroga–, Recuérdame mi vida traza un viaje humano y sensible de encuentros y desencuentros hacia los vínculos esenciales que nos definen. Todo esto acompañado por una banda sonora reconocible para muchos: las melodías inolvidables del compositor italiano Ennio Morricone, interpretadas en vivo por el pianista Ignacio Méndez.

“Esta obra nació del deseo de hacer algo distinto, más íntimo, que conectara con las emociones profundas del público”, explica Francisco Olavarría, productor de Cultura Capital. “La música de Ennio Morricone nos pareció clave: es emotiva, reconocible, y tiene la capacidad de evocar recuerdos incluso en personas que han perdido la memoria. Hay estudios que lo demuestran. Sentí que podía ser el puente perfecto para contar una historia tan delicada como esta”.

“Lo que me interesaba no era solo el diagnóstico, sino el misterio. ¿Qué cosas se olvidan primero y por qué? ¿Qué se siente al mirarse al espejo y no reconocerse?”, reflexiona Emilia Noguera sobre el texto.

“¿Cómo se sentirá perder tu identidad, perder a tus seres queridos?... ¿Se pierden realmente? ¿Se siente esa pérdida?”. En su escritura, lo médico cede espacio a lo humano, y lo humano a lo filosófico y trascendental. “Nuestro cerebro es misterioso e indescifrable, y eso nos fascina. Por eso volvemos a escribir y a hacernos preguntas sobre estos temas una y otra vez”, agrega la dramaturga y actriz.

Una puesta en escena que respira

Jesús Urqueta vuelve a dirigir en Zoco –tras el éxito de Lluvia constante (2023) y de Honor (2024)– con una puesta que vive y respira: Recuérdame mi vida tendrá escenografía móvil –una ventana que se abre y da paso a las estaciones del año, a lo largo de 12 meses–, una cámara en vivo que registra primeros planos de las actrices y un piano de cola. La música de Ennio Morricone atraviesa emocionalmente el relato y adquiere un peso narrativo.

“El piano es un tercer personaje”, explica el director. “Diseñamos una banda sonora que busca activar imágenes íntimas en el espectador. No se trata solo de lo que se ve o se escucha, sino de lo que eso despierta en la memoria de quien mira. Son temas que muchos reconocen: La misión, Cinema Paradiso, Sacco y Vanzetti. Nos basamos sobre todo en el tema central, que es Hope of freedom. Es hermoso”.

El montaje se inscribe en la línea de realismo contemporáneo que caracteriza la programación teatral de Zoco, aunque esta vez con una apuesta formal más arriesgada. “Recuérdame mi vida es un paso significativo para nosotros. No solo es el primer texto chileno que presentamos, también es el inicio de una colaboración con una de las productoras más importantes del país”, destaca Pablo Halpern, director artístico de Teatro Zoco.

Jesús Urqueta recalca que el poco de la obra está puesto en el vínculo entre una mujer y su hija. Y sobre todo en esta última, una joven bailarina que se enfrenta a una madre a la que no ha perdonado del todo. “Ese es el viaje que más me interesaba contar: el paso de una hija individualista, a alguien capaz de ver que lo que le pasa a su madre también la atraviesa a ella”, concluye.

Entradas disponibles en Punto Ticket y en la boletería del teatro el mismo día de la función.