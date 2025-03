Pink Floyd en Pompeya: el regreso de un documental formidable

Al estilo de las restauraciones de películas clásicas y documentales de música (como el Get Back, de los Beatles, por Peter Jackson en 2021), llegó el turno de Pink Floyd en Pompeya. El recordado filme de 1972 dirigido por el cineasta francés Adrian Maben que registró al cuarteto tocando en las ruinas de la ciudad romana de Pompeya, volverá a las salas de cine en una nueva y restaurada versión.

Se trata de una película restaurada a partir de los negativos originales en 35 mm y remasterizada en 4K, con un audio mejorado por el ingeniero de grabación Steven Wilson. La cinta tendrá un nuevo nombre y se llamará Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII (1972, en números romanos).

Lana Topham, directora de restauración de Pink Floyd, comentó a la revista Rolling Stone que este es un proyecto que lleva un buen tiempo como idea, y que cristalizó gracias a un importante descubrimiento. “Desde 1994, he buscado los negativos originales de Pink Floyd At Pompeii, así que el reciente hallazgo del negativo original de 35 mm de 1972 fue un momento muy especial”.

Nick Mason, el baterista de Pink Floyd, también habló acerca de este lanzamiento. “Hemos estado vinculados a Pompeya durante más 50 años. Pink Floyd: Live At Pompeii es un material raro y único de la banda tocando en vivo en el período anterior a The Dark Side Of The Moon”.

Panorámica del Anfiteatro de Pompeya

Topham destacó que a diferencia de la versión original de 60 minutos -que muchos fanáticos solo pudieron ver en versiones piratas- este documental durará 30 minutos más. “La nueva versión restaurada presenta el primer montaje completo de 90 minutos, combinando la edición original de 60 minutos con las escenas documentales en Abbey Road Studios grabadas poco después”.

Esto último se debe a que durante los 6 días que Maben tuvo de autorización para rodar en Pompeya, solo alcanzó a filmar a la banda tocando dos canciones: One of These Days y A Saucerful of Secrets (con un agregado notable titulado Celestial voices). El resto del material se hizo en una sesión en Estudios Boulogne, cerca de París en diciembre de 1971. Además, Maben asistió a las sesiones finales de The Dark Side of the Moon en el estudio Abbey Road, donde alcanzó a realizar unas pocas tomas. También hay entrevistas con los cuatro miembros del conjunto. De ese modo, lo que hizo Maben fue un documental de aquella etapa de Pink Floyd.

De hecho, dentro del material extra, el filme incluirá una versión alternativa de Careful With That Axe, Eugene y la versión original (sin editar) de A Saucerful of Secrets.

Pink Floyd

No será lo único. Este lanzamiento también incluirá un lado musical, porque se lanzará un álbum en vivo con la remezcla de Wilson. El disco estará disponible en CD -en formato Dolby Atmos- y en vinilo. Esto marca la primera edición en álbum de la música del filme, ya que anteriormente solo estaba disponible en CD como parte del box set The Early Years.

“Desde que mi padre me lavó el cerebro de niño poniéndome The Dark Side of the Moon en repetición, Pink Floyd ha sido mi banda favorita -declaró Wilson a la prensa-. Son mis ‘Beatles’, profundamente arraigados en mi ADN musical. Vi Pompeii por primera vez en una copia granulada en un cine local, y me causó una impresión increíble con su rock libre y exploratorio, interpretado por cuatro músicos que parecían personificar la noción de ‘cool’ intelectual. Fue un honor remezclar la banda sonora para acompañar la increíble restauración de Lana Topham, que hace que la película parezca haber sido filmada ayer”.

De los miembros del grupo, solo el guitarrista David Gilmour ha vuelto a presentarse en el lugar, en 2016. “Es un lugar mágico. Ayer me sentí un poco abrumado cuando llegamos aquí por primera vez. Volvimos aquí hace unos 10 años, con nuestros hijos, para mostrarles la arena. Y ellos estaban saltando por allí. Pero regresar ayer y ver el escenario y todo, fue realmente algo abrumador. Es un lugar de fantasmas… de una manera amigable”, dijo a Rolling Stone.

Como un adelanto, a modo de dejar con apetito a los fanáticos, la banda estrenó un adelanto de 6 minutos de la inmortal Echoes (original del álbum Meddle, de 1971), uno de los momentos más recordados del filme amén de una interpretación soberbia, quizás superior incluso a la del disco.

Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII regresará a los cines de todo el mundo el 24 de abril, incluidas algunas pantallas IMAX. Las entradas ya están disponibles en PinkFloyd.film a partir del 5 de marzo. En tanto, el disco saldrá a la venta el próximo 2 de mayo.