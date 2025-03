“Pollo” Fuentes y el paso de Alanis Morissette por Venga Conmigo: “Hoy en día sería imposible tenerla en TV”

El 25 de noviembre de 1996, Alanis Morissette pisó suelo chileno por primera vez en el punto más alto de su carrera. Su álbum Jagged Little Pill de 1995 había vendido millones de copias en todo el mundo, convirtiéndola en una de las artistas más influyentes de la década. En Chile, su fanaticada era enorme, y su concierto en el Teatro Monumental (Teatro Caupolicán a día de hoy) fue un evento muy esperado.

El show de Morissette en Santiago fue un hito para los seguidores del rock alternativo de los 90. Acompañada por su banda, que incluía al fallecido Taylor Hawkins en la batería (quien años después se haría mundialmente conocido como miembro de Foo Fighters), interpretó éxitos como You Oughta Know, Ironic, Hand in My Pocket y Head Over Feet.

Pero la visita de la canadiense no solo se limitó a su concierto. Durante su estadía, sorprendió a la audiencia chilena al presentarse en Venga Conmigo, el popular programa conducido por José Alfredo “Pollo” Fuentes en Canal 13.

En aquella ocasión, Alanis interpretó Ironic, una de sus canciones más icónicas, en una versión en vivo junto a su banda. Su presencia en la televisión acercó aún más su figura al público chileno.

“Pollo” Fuentes recordó este momento en conversación con Culto: “Es increíble que hayamos tenido a Alanis Morissette en la televisión, porque hoy en día no la podría tener nadie”.

“Ella vino en plan promocional, en ese tiempo el Venga Conmigo era muy fuerte y los artistas internacionales querían estar con nosotros. Luego ella se convirtió en la figura que todos conocemos. Para mí fue maravilloso, ella es muy sencilla” reflexionó.

Su regreso a nuestro país

La visita de Alanis Morissette en 1996 dejó una marca indeleble en sus fans chilenos. Después de esa primera visita, la artista volvió a Chile en 1999, y su próximo regreso está programado para el 22 de marzo de 2025, sobre el escenario de Lollapalooza Chile, reviviendo la emoción de su debut en el país hace casi tres décadas.

Es importante destacar que la cantante continúa activa en la escena musical internacional. En 2022, lanzó The Storm Before the Calm, un álbum que explora sonidos más experimentales y meditativos. Aunque este trabajo no alcanzó el éxito comercial de sus producciones anteriores, consolidó su posición como una artista versátil y comprometida con su evolución musical.

En cuanto a presentaciones en vivo, Morissette ha anunciado una serie de conciertos para 2025. Destacan sus actuaciones en España, donde, después de 17 años, se presentará en julio en ciudades como A Coruña, Madrid y Barcelona. Además, realizará una residencia en Las Vegas en el Colosseum del Caesars Palace, con ocho shows programados entre el 15 de octubre y el 2 de noviembre de 2025.