SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Presentan segunda convocatoria del programa IFI Audiovisual 2025

El proyecto fue presentado por el Ministerios de las Culturas, de Economía y Corfo. El instrumento contempla un monto disponible de $2.168 millones y ofrece, a través de un subsidio, un reembolso de hasta un 30% de gastos calificados en Chile y de 40% en el caso de producciones que se realicen en regiones distintas a la Metropolitana.

Por 
Equipo de Culto
Presentan segunda convocatoria del programa IFI Audiovisual 2025

Esta semana se dio a conocer la apertura de la segunda convocatoria al Programa IFI Audiovisual 2025, que tiene como objetivo principal “posicionar a Chile como un destino competitivo para la realización de producciones audiovisuales extranjeras de alto impacto en nuestro territorio, a través de un subsidio que contribuya a aumentar la inversión en esta industria y fortalecer la imagen país a nivel internacional”, según dice un comunicado.

Esta iniciativa, encabezada por el Ministerio de Las Culturas, las Artes y Patrimonio y Corfo, considera un monto disponible de $2.168 millones, y ofrece, a través de un subsidio, un reembolso de hasta un 30% de gastos calificados en Chile y de 40% en el caso de producciones que se realicen en regiones distintas a la Metropolitana.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, sostuvo en un comunicado que “desde el Ministerio valoramos esta alianza virtuosa que hemos logrado implementar, porque va en línea con los espacios que hemos estado abriendo para el sector audiovisual. Estos incluyen también los acuerdos de coproducción audiovisual que hoy tenemos vigentes o que van avanzando en ser ratificados en el congreso, hasta los que nos hemos propuesto seguir firmando. Creo firmemente que en estos últimos 30 años nuestra institucionalidad se ha fortalecido, pero todavía tenemos un buen camino para andar y para seguir trabajando en conjunto”.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, señaló en el mismo texto que “es importante destacar el trabajo colaborativo que hace Corfo con otras instituciones del Estado para promover ciertos sectores industriales tremendamente importantes para Chile, en este caso particular con el Ministerio de Cultura y las Artes de Patrimonio. Esta alianza hace una combinación virtuosa, que no solamente destaca el talento y la creatividad de las personas chilenas, sino también, cómo a través de ello se genera valores económicos, culturales, materiales e inmateriales que son tremendamente importantes para Chile”.

En tanto, la jefa de la División de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Aintzane Lorca, indicó que “esta convocatoria permitirá aumentar la inversión en esta industria y fortalecer la imagen de Chile a nivel internacional. Buscamos generar empleos de calidad en la industria audiovisual, con impacto directo en los territorios donde se desarrollen los proyectos por adjudicar, lo que es un objetivo central del programa DPS”.

Ganadores primer llamado 2025

El anuncio de la apertura del segundo llamado del IFI Audiovisual se realizó en las oficinas de Zumbástico Studios, una de las entidades ganadores de la primera convocatoria de este año, con la adjudicación de recursos para la elaboración de la tercera temporada de la serie animada Dora The Explorer, cuyos capítulos se realizan en formato 3D CGI y será distribuida por Paramount+ y Nick Jr.

Sobre la importancia de haber sido beneficiados por este programa, uno de sus creadores y actual Gerente General, Gabriel Noé, destacó que “el IFI Audiovisual es un instrumento poderoso que atrae inversión extranjera y posiciona a Chile en el mapa internacional de la producción. En animación, además, genera empleos de calidad a largo plazo y fortalece la industria local, permitiéndonos producir desde Chile series de alcance global como Dora”.

Según Noé, la experiencia internacional lo respalda, “ya que países como Canadá, donde estos fondos existen hace décadas, por cada dólar invertido en la industria, su impacto económico se multiplica por diez. Para que en Chile tenga un efecto real y sostenido, este tipo de instrumentos deben ser permanentes, de modo que podamos ser una oferta seria para atraer inversión extranjera y ponernos al día frente a países que nos llevan ventaja, como Colombia, España o Uruguay”.

Además de la serie Dora la Exploradora, las otras 5 producciones ganadoras de la primera convocatoria del IFI Audiovisual 2025 fueron las siguientes:

  1. Rojo Corazón

Empresa Extranjera: Amazon Studios

Empresa local: Fábula Servicios Spa

  1. Sr. y Sra. Pinochet

Empresa Extranjera: Secuoya Studios

Empresa local: Invercine Producciones

  1. La Vida Padre.

Empresa Extranjera: 3Pas Studios

Empresa local: Tiki Pictures

  1. Mis Muertos Tristes.

Empresa Extranjera: Netflix Worldwide Entertainment, LLC.

Empresa local: Fábula Servicios Spa

  1. Superman en Chile.

Empresa Extranjera: In&Out Productions

Empresa local: Invercine Producciones

Christopher Reeve Superman en Chile la-cuarta

A su vez, incluyó un incentivo regional para proyectos realizados fuera de la Región Metropolitana, donde el reembolso puede alcanzar hasta un 40% de los gastos calificados, incentivando la descentralización y el desarrollo de las economías locales.

El proceso de postulación para la segunda convocatoria 2025 del Programa de Apoyo a Inversiones Audiovisuales de Alto Impacto – IFI Audiovisual, comenzó el 05 de septiembre y se extenderá hasta el próximo lunes 29 de septiembre, a través de la página www.corfo.cl

Más sobre:IFICorfoMinisterio de las CulturasMinisterio de EconomíaCineCine culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ

Corte Suprema ordena la remoción de la ministra Verónica Sabaj por sus chats con Hermosilla

Patio Comercial reporta pérdidas, pero anuncia estrategia de consolidación de activos

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

5.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Rating del martes 9 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 9 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación
Chile

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Corte Suprema ordena la remoción de la ministra Verónica Sabaj por sus chats con Hermosilla

Boric defiende su gestión en seguridad y remarca que “a diferencia de otros gobiernos” se ha aumentado presupuesto de policías

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”
Negocios

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”

Gigante suizo de implantes dentales enfrenta querella por fallido negocio

Patio Comercial reporta pérdidas, pero anuncia estrategia de consolidación de activos

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar
Tendencias

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”
El Deportivo

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Lo fue a buscar al vestuario: el tenso cruce entre Ancelotti y Garay tras el polémico triunfo de Bolivia ante Brasil

“Parece que ganaron la final del mundo”: la dura ironía de un jugador argentino contra los ecuatorianos

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ
Cultura y entretención

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ

Presentan segunda convocatoria del programa IFI Audiovisual 2025

Joaquin Phoenix y Ari Aster: el nuevo dúo clave del cine

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco
Mundo

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Cuba sufre una nueva “desconexión total” del sistema eléctrico que afecta a toda la isla

Hamas dice que el bombardeo de Israel contra Qatar “no afectará a su toma de decisiones”

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad