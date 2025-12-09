Princesa Alba estrena “gay”, su nuevo tema inspirado en una historia de amor real

La cantante y compositora chilena Princesa Alba -quien acaba de telonear a Dua Lipa hace un par de semanas en el Estadio Nacional- estrena gay, canción que mantiene el sello de la artista por las narrativas desafiantes y el pop con identidad local.

En gay, Princesa Alba combina un ritmo pegajoso y una letra que invita a la reflexión, el cariño y la aceptación de aquellas personas con las que nos relacionamos en la vida.

“Esta canción se trata de un cierre honesto y tierno a una relación. Al igual que mis canciones anteriores es un tema autobiográfico y una historia real. No es una canción desde la rabia, sino que al contrario. Se trata de la despedida a una relación y no por falta de cariño, al contrario, existe muchísimo cariño, pero donde no está lo que yo soñaba que era casarme, vivir una relación larga, formar una familia”, señala la autora.

La canción fue creada con la colaboración de Francisco Victoria y cuenta con un videoclip realizado por el director Bernardo Quesney, quien ha colaborado con artistas como Denver, Gepe y Javiera Mena, entre otros.

El single fue trabajado en México y será parte del nuevo disco de la intérprete, el cual verá la luz el próximo año. “Yo siento que es una de las canciones más bonitas que he escrito en mi carrera. Estoy muy orgullosa de cómo quedó, ya que es un cierre desde el cariño y que despide una relación con muchas ganas de que la otra persona pueda amar con toda su fuerza en el futuro”, agrega la voz tras “Convéncete” y “Summer Love”. “No se trata que la persona tenga otra orientación, el dolor es por no poder estar juntos”, remarca Princesa Alba, señalando también que, la canción es antigua y ha querido revivirla puesto que es una historia que le ha pasado a mucha gente y algo de lo cual no se habla ya que es aún un tema tabú.

gay, es la nueva canción de Princesa Alba y que desde la rítmica mantiene el estilo inconfundible de la artista chilena, considerada una de las figuras más representativas del poder femenino en la música local.

El nuevo sencillo ya está disponible en plataformas y en el canal oficial de la artista en YouTube.